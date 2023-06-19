الوكيل الإخباري- يلجأ الكثير من مرضى الكوليسترول إلى اتباع نظام غذائي صحي، وقد يتناول البعض أطعمة ومشروبات تبدو صحية، لكن بها مستويات مرتفعة من الكوليسترول، لذا يوصي خبراء التغذية بتجنب الإفراط في تناولها.



في السياق التالي، نوضح تأثير الكافيين على مستويات الكوليسترول في الجسم، وذلك حسبما جاء في موقع، "Medicalnewstoday".



هل يرفع الكافيين مستويات الكوليسترول في الجسم؟

يعتمد خطر ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم أيضًا على كمية القهوة التي يشربها الشخص ومدى حساسيته للكافيين، بالإضافة إلى ذلك يمكن أن ترفع القهوة غير المفلترة والفرنسية من مستويات الكوليسترول، بينما تقل احتمالية تأثير القهوة الفورية والمفلترة على مستوياته في الجسم.

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وتشير دراسة حديثة أجريت عام 2016 إلى أن استهلاك القهوة مرتبط بارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، على الرغم من أن التأثيرات تختلف تبعًا لنوع القهوة وجنس الفرد.



كما يمكن للقهوة الاسكندنافية والقهوة التركية والقهوة الفرنسية أن تزيد من نسبة الكوليسترول، وفقًا لدراسة أجريت عام 2011، بينما يكون

أنواع من القهوة مفيدة لمرضى الكوليسترول

1- إسبرسو.

يحتوي هذا النوع من القهوة على حوالي نصف كمية الديتربين الموجودة في القهوة غير المفلترة، لذلك من المحتمل أن يكون لها تأثير ضئيل على ارتفاع مستويات الكوليسترول.



2- القهوة المفلترة.



3- القهوة سريعة التحضير.

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