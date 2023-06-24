دراسة تنصح مرضى السكري : اشربوا القهوة بهذه الطريقة !

الوكيل الإخباري- عرضت دراسة جديدة لتأثير استهلاك الكافيين على تكلس الشريان الأبهر البطني، أحد الأوعية الدموية الأقل دراسة، حيث تركز الدراسات عادة، على الشريان التاجي.



ودعمت النتائج فوائد الاستهلاك المعتدل للقهوة، بين كوب أو كوبين في اليوم، بشكل عام، وتفادي الإفراط في استهلاك الكافيين من المرضى بالقلب والسكري.

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ووجدت الدراسة زيادة طفيفة في تكلس الأبهر عند الاستهلاك الكبير لكافيين القهوة، أو عند وجود عوامل أخرى مثل ارتفاع ضغط الدم، أو السكري، وفق "نيوز مديكال".



ولاحظ فريق البحث من جامعة تشيان بالصين أن استهلاك القهوة دون كافيين لم يؤثر على المرضى بالقلب والأوعية الدموية، والسكري.



وحذّرت النتائج هؤلاء من الإفراط في شرب القهوة، وأشارت إلى أن الحد الأقصى اليومي من الكافيين هو 39 ملغ، وأن على المعرضين، استهلاك أقل من ذلك.



وشارك في الدراسة 2500 شخص من بيانات المسح الوطني للصحة والتغذية الأمريكي، وقُيم تكلس الأبهر البطني بقياس امتصاص الأشعة السينية ثنائي الطاقة.

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