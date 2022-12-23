ما ضرر تناول الشاي بعد الأكل مباشرة

الوكيل الاخباري- أعلنت الدكتورة مارغريتا لفوفا، خبيرة التغذية الروسية، أن تناول الشاي بعد الأكل مباشرة يعيق امتصاص الحديد من الطعام.





وتشير الخبيرة في مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا"، إلى أن الشاي يحتوي على مواد دباغية هي التانينات (العفص)، التي تعيق عملية امتصاص الحديد من الطعام. ولكن مستوى التأثير السلبي للمشروب يعتمد على صحة الشخص، ونوعية وكمية الشاي ووقت شربه.

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وتقول: "تكمن المسألة في نوعية وكمية الشاي التي يتناولها الشخص. من الأفضل عدم تناوله مع الطعام، وبعده مباشرة. ويمكن اعتبار الجرعة الآمنة حتى 400 مليلتر في اليوم. ويفضل تناوله في الصباح، إذا كان الشخص لا يعاني من قصور كلوي أو حصى في الكلى أو ارتفاع في مستوى حمض البوليك".



وتضيف: لا تجلب أكياس الشاي أي فائدة للجسم. كما ان الكافيين الموجود في الشاي يمنع امتصاص الحديد والمغنيسيوم من الطعام.

روسيا اليوم