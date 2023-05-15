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الإثنين، 15-05-2023 01:28 م

ما علاقة الشخير بالسكتة الدماغية ؟

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الوكيل الإخباري- كشفت دراسة حديثة نشرتها مجلة «Neurology»، وجود علاقة بين صعوبة التنفس أثناء النوم التي تسبب الشخير بصوت مرتفع، وقلة النوم العميق، وبين المؤشرات الحيوية للدماغ المرتبطة بالسكتة الدماغية، ومرض الزهايمر، وفقاً لوكالة سبوتنيك.

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وبحسب الدراسة، قد يكون الأشخاص الذين يعانون من انقطاع النفس أثناء النوم ويقضون وقتاً أقل في النوم العميق أكثر عرضة للإصابة بمؤشرات حيوية في الدماغ مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية ومرض الزهايمر والتدهور المعرفي.

ونظر فريق البحث في عوامل النوم والمؤشرات الحيوية الصحية للمادة البيضاء في الدماغ.

وتقيس الجزيئات الموجودة في الدم مدى جودة حفظ المادة البيضاء في الدماغ، وهو أمر مهم لربط أجزاء مختلفة من الدماغ.

وكان أحد المؤشرات الحيوية التي درسها الفريق هي فرط كثافة المادة البيضاء، والتي تصف الآفات الدقيقة المرئية في عمليات مسح الدماغ.

 

عكاظ

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