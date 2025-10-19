الأحد 2025-10-19 03:35 م
 

دراسة: تعديل غذائي بسيط يعزز شفاء أمعاء مرضى السرطان بعد العلاج

ت
تعبيرية
 
الأحد، 19-10-2025 01:53 م

الوكيل الإخباري-   كشفت دراسة من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) أن الحمض الأميني السيستين، الموجود في اللحوم والجبن والمكسرات والفاصوليا، يساعد الأمعاء على التعافي بعد العلاج الكيميائي أو الإشعاعي للسرطان. أجريت الدراسة على الفئران ونشرت في مجلة Nature، وأظهرت أن السيستين يعزز تجديد الخلايا الجذعية والأمعائية المتضررة، كما ينشط الخلايا المناعية المسؤولة عن إصلاح الأنسجة.

اضافة اعلان


وقال عمر يلماز، مؤلف الدراسة، إن نظامًا غذائيًا غنيًا بالسيستين أو مكملاته قد يحد من أضرار العلاجات السرطانية، مشيرًا إلى أن السيستين مركب طبيعي متوفر في الطعام. وأكد الباحث فانغتاو تشي أن السيستين كان الأكثر فعالية في تحفيز تجدد خلايا الأمعاء الدقيقة، وهي المسؤولة عن امتصاص البروتينات.


من جهتها، أكدت الدكتورة آمي هورنامان أن النتائج واعدة لكنها تحتاج تجارب بشرية، مشددة على أهمية تناول السيستين من الطعام أو مكملات تحت إشراف طبي، مع نظام غذائي متوازن ودعم صحة الأمعاء. كما نصحت مرضى السرطان بالترطيب الجيد والتركيز على البروتين والألياف وتجنب مكملات مضادات الأكسدة عالية الجرعة إلا بإشراف الطبيب.

 

24  

 
 
gnews

أحدث الأخبار

325

فيديو منوع مقطع متداول بعنوان: الكلاب المنزلية والأطفال

ل

فيديو منوع هذا ما يحدث للذهب عندما يتم وضعه في الزئبق

3232

فيديو منوع بطريقته الخاصة... شخص يصنع "كفر" لهاتف آيفون مقاوم للكسر مهما عرّضته لأسوأ الظروف

54

فيديو منوع متداول: هكذا يمكنك اخراج المفتاح المكسور في قفل الباب بكل سهولة

كتائب القسام

فلسطين حماس تنفي صلتها بأحداث رفح.. "هذه مناطق حمراء"

خلال لقائه وفدا من أبناء عشيرة الزيادي وشباب "أفق التغيير"

أخبار محلية العيسوي: الأردن بقيادة الملك يمضي بثقة في مشروع وطني يعلي قيمة الإنسان

زيت الزيتون

أخبار محلية السماح باستيراد زيت الزيتون لتغطية الحاجة "في حال استمرار ارتفاع الأسعار"

غتغت

تكنولوجيا OpenAI توسّع الوصول إلى Sora 2 لتوليد الفيديو بالذكاء الاصطناعي



 
 





الأكثر مشاهدة