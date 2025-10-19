دراسة: تعديل غذائي بسيط يعزز شفاء أمعاء مرضى السرطان بعد العلاج

الوكيل الإخباري- كشفت دراسة من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) أن الحمض الأميني السيستين، الموجود في اللحوم والجبن والمكسرات والفاصوليا، يساعد الأمعاء على التعافي بعد العلاج الكيميائي أو الإشعاعي للسرطان. أجريت الدراسة على الفئران ونشرت في مجلة Nature، وأظهرت أن السيستين يعزز تجديد الخلايا الجذعية والأمعائية المتضررة، كما ينشط الخلايا المناعية المسؤولة عن إصلاح الأنسجة.

اضافة اعلان



وقال عمر يلماز، مؤلف الدراسة، إن نظامًا غذائيًا غنيًا بالسيستين أو مكملاته قد يحد من أضرار العلاجات السرطانية، مشيرًا إلى أن السيستين مركب طبيعي متوفر في الطعام. وأكد الباحث فانغتاو تشي أن السيستين كان الأكثر فعالية في تحفيز تجدد خلايا الأمعاء الدقيقة، وهي المسؤولة عن امتصاص البروتينات.



من جهتها، أكدت الدكتورة آمي هورنامان أن النتائج واعدة لكنها تحتاج تجارب بشرية، مشددة على أهمية تناول السيستين من الطعام أو مكملات تحت إشراف طبي، مع نظام غذائي متوازن ودعم صحة الأمعاء. كما نصحت مرضى السرطان بالترطيب الجيد والتركيز على البروتين والألياف وتجنب مكملات مضادات الأكسدة عالية الجرعة إلا بإشراف الطبيب.