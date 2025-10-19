5 طرق يؤثر بها النوم على وزن الجسم

الوكيل الإخباري- تشير أدلة متزايدة إلى أن النوم قد يكون عاملاً أساسياً يغفله كثيرون في محاولاتهم لإنقاص الوزن. فبحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، يُعد النوم لأقل من 7 ساعات يومياً نوماً قصيراً، وهو نمط يعاني منه نحو 39% من البالغين في الولايات المتحدة. ورغم أن فوائد النوم على الصحة معروفة، إلا أن تأثيره على الوزن لا يحظى بالاهتمام الكافي.

فيما يلي أبرز الطرق التي يؤثر بها النوم على الوزن:

1. تجنّب زيادة الوزن الناتجة عن قلة النوم

ربطت دراسات عديدة النوم القصير – أقل من 6 إلى 7 ساعات – بزيادة الوزن. ويرجع ذلك إلى تأثيره على هرموني الغريلين (الذي يحفز الجوع) والليبتين (الذي يعزز الشعور بالشبع). قلة النوم ترفع الغريلين وتخفض الليبتين، مما يزيد الشهية.

2. تنظيم الشهية

أظهرت مراجعة بحثية عام 2022 أن الأفراد الذين يعانون من قلة النوم يستهلكون ما يصل إلى 500 سعرة حرارية إضافية يوميًا، مما يسهم في زيادة الوزن.

3. تحسين الخيارات الغذائية

يؤثر نقص النوم على قدرة الدماغ على اتخاذ قرارات غذائية سليمة، حيث يصبح الشخص أكثر ميلاً لاختيار الأطعمة الغنية بالسعرات وغير الصحية. وقد بيّنت دراسات أن الحرمان من النوم يُنشط مراكز المكافأة في الدماغ عند رؤية أطعمة دهنية أو سكرية.

4. النوم المبكر يقلل من تناول الوجبات الليلية

يساعد النوم المبكر في تجنب الوجبات الخفيفة المتأخرة، والتي ترتبط بزيادة الوزن. كما أن تناول الطعام في وقت متأخر يؤثر سلباً على جودة النوم، مما يدخل الشخص في حلقة مفرغة من السهر وزيادة الوزن.

5. دعم عملية الأيض (التمثيل الغذائي)

النوم الجيد يُعزز من فعالية عملية الأيض، بينما يؤدي نقص النوم إلى إبطائها. كما أن الحرمان من النوم قد يثبط أكسدة الدهون – أي قدرة الجسم على تحويل الدهون إلى طاقة – ويرتبط بارتفاع خطر الإصابة بمتلازمة الأيض، التي تشمل السمنة وأمراض القلب والسكري من النوع الثاني.