الأمراض الشائعة في فصل الخريف وطرق الوقاية منها

الوكيل الإخباري- مع دخول فصل الخريف وتقلبات الطقس بين النهار والليل، تزداد حالات الإصابة بالأمراض الفيروسية والبكتيرية بسبب ضعف المناعة. توضح د. سينتيا الحاج، أخصائية التغذية، أبرز هذه الأمراض وطرق الوقاية منها.



أكثر الأمراض انتشارًا في الخريف

نزلات البرد: سيلان الأنف، عطاس، كحة، وحرارة خفيفة.

الإنفلونزا الموسمية: حرارة مرتفعة، آلام عضلية، تعب عام وسعال جاف.

الحساسية الموسمية: عطاس، حكة في الأنف أو العين، وسيلان.

الربو: تزداد النوبات بسبب تغيرات الطقس والغبار.

التهاب الحلق: فيروسي أو بكتيري، ويكثر مع البرودة.

التهاب الجيوب الأنفية: صداع وضغط في الجبهة أو حول العينين.

التهابات الأذن الوسطى: خاصة لدى الأطفال، بعد نزلات البرد.

التهابات صدرية (الشعب الهوائية): تبدأ كرشح وتتحول إلى التهاب صدري.



طرق الوقاية من العدوى

غسل اليدين بانتظام.

تجنب مخالطة المرضى.

ارتداء ملابس مناسبة للطقس.

تقوية المناعة بالنوم الجيد والغذاء الصحي.

التهوية الجيدة للمنزل.

أخذ لقاح الإنفلونزا السنوي.



نصائح لتقوية المناعة في الخريف

تقليل التوتر والقلق: للحفاظ على توازن الجهاز العصبي والمناعي.

تجنّب المضادات الحيوية دون استشارة طبية.

ممارسة الرياضة بانتظام (30 دقيقة يوميًا).

النوم الكافي: 7–9 ساعات يوميًا لتعزيز المناعة.

نظام غذائي موسمي: غني بالخضار والفواكه مثل الجزر، الملفوف، الفجل، الثوم والكركم.

شرب الماء والمشروبات الساخنة: كالزنجبيل، مع تقليل الشاي والقهوة.

التعرض لأشعة الشمس: لتحفيز فيتامين D.

الابتعاد عن الأماكن المزدحمة وارتداء الكمامة.

البقاء في المنزل عند الإصابة بالعدوى لتجنب نقل المرض للآخرين.

