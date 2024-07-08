ما كمية السوائل اليومية المناسبة للأطفال؟

الوكيل الإخباري-

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المشروبات المناسبة:



أوردت شبكة "الحياة الصحية" أن كمية السوائل اليومية المناسبة للأطفال في المرحلة العمرية من سنة إلى أربع سنوات تبلغ 820 مليلترًا، ما يعادل ستة أكواب صغيرة.وأضافت الشبكة الألمانية المعنية بالصحة أنه إذا كان الطقس حارًا للغاية أو إذا كان الطفل نشيطًا جدًا على مستوى المجهود البدني، فيجوز أن يتناول كمية أكبر من ذلك.وعن المشروبات المناسبة للأطفال، أوضحت شبكة "الحياة الصحية" أن الماء يعد أفضل مشروب لسد العطش، مشيرة إلى أن المشروبات غير المحلاة مثل شاي الأعشاب وشاي الفواكه تعد مناسبة أيضًا لهذا الغرض.وبخلاف ذلك، تعد الليمونادة وعصائر الفواكه المحلاة بالسكر غير مناسبة، نظرًا لأنها تعزز إصابة الطفل بتسوس الأسنان والبدانة من ناحية، كما أن الفركتوز (سكر الفاكهة) يؤدي لدى بعض الأطفال إلى الإصابة بإسهال وآلام بالبطن. كما تعد المشروبات المحتوية على الكافيين غير مناسبة للأطفال.ومن المفيد أيضًا تقديم الأطعمة الغنية بالماء للأطفال مثل الخيار والبطيخ.