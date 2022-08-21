الوكيل الإخباري - يتساءل مرضى الأنيميا كثيرًا عن أفضل عصير لفقر الدم، وفي هذا المقال سنجيب على هذا التساؤل وسنقترح بعض أفضل أنواع العصائر الغنية بعنصر الحديد لعلاج أنيميا نقص الحديد.



يوجد عدد متنوع من العصائر التي تجيب عن تساؤل ما هو أفضل عصير لفقر الدم؟، والتي يمكن أن تزيد من معدن الحديد بالجسم لمرضى فقر الدم ونذكر منها:



1. عصير البرقوق : يتم تحضير عصير البرقوق من فاكهة البرقوق أو من البرقوق المجفف، وهو من الفواكه الغنية بالحديد النباتي، ويساهم تناول عصير البرقوق في تقديم 17% من احتياج الجسم اليومي للحديد، ويفضل تناوله بكميات مناسبة وعدم الإفراط في شربه، كما يفضل دمجه مع مصادر الحديد الحيوانية لزيادة نسبة الحديد في الجسم بصورة صحية.

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2. عصير الشمندر لفقر الدم يحتوي الشمندر على نسب عالية من العناصر الغذائية مثل الحديد وحمض الفوليك والمنجنيز والبيتين وفيتامين سي، لذا يعتبر عصير الشمندر خيار مثالي لمرضى الأنيميا لقدرته على زيادة كرات الدم الحمراء في الجسم، كما يمكن دمج بعض العناصر الغذائية مع عصير الشمندر لتحقيق قيمة غذائية أعلى وطعم أفضل، مثل الجزر والبرتقال.

3. كوكتيل الفراولة والسبانخ تشتهر السبانخ بأنها مصدر غني بعنصر الحديد، مما يساعد على إمداد الجسم بحاجته من الحديد، كما تحتوي الفراولة على نسبة عالية من فيتامين سي، مما يزيد من القيمة الغذائية من هذا المزيج.

4. عصير القرع يحتوي القرع على نسب عالية من مضادات الأكسدة والمعادن التي تعزز الصحة العامة للجسم، وتعتبر بذور القرع مصدر غني بمعدن الحديد، ولتحقيق أقصى استفادة من القرع يمكن تناوله في صورة عصير من خلال تقطعيه ووضعه في الخلاط وتخليته من البذور.

5. مزيج التوت يساعد مزج التوت مع الموز والحليب وبذور الشيا والشوفان والزبادي اليوناني في وجبة الإفطار، على إمداد الجسم بكم هائل من العناصر الغذائية وأهمها عنصر الحديد، وذلك لأن تناول كوب واحد من هذا المزيج يمد الجسم بنسبة 2.95 مليجرام من الحديد ونسبة 51 مليجرام من فيتامين سي.



هناك بعض النصائح التي يمكن اتباعها لسرعة رفع نسبة الحديد في الدم ومنها:



- تناول اللحوم الحمراء الخالية من الدهون والدواجن والأسماك، التي تعد مصدر رئيسي للحديد الحيواني، لذلك ننصح بتناولها أكثر من مرة في الأسبوع في حالة فقر الدم.

- تجنب تناول القهوة والشاي والحليب أثناء تناول الأطعمة الغنية بالحديد وذلك لوجود عنصر التنانين بالشاي والقهوة، وهو عنصر يمنع امتصاص الحديد، والوقت المناسب لتناول هذه المشروبات يفضل أن يكون بين الوجبات أو قبلها.

- تناول مكملات الحديد في حالة عدم ارتفاع نسبة الحديد في الدم بعد إدراج كافة العناصر الغذائية التي تزيد من نسبة الحديد ضمن النظام الغذائي، ويجب أن يتم ذلك بعد استشارة الطبيب المختص.



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