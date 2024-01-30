الثلاثاء 30-01-2024
الوكيل الاخباري
 

رابط إلكتروني لتدقيق بيانات متقدمين على وظائف بالفئة الثالثة

سماع أصوات اشتباكات بالمناطق المتاخمة لمستشفى الشفاء

إصابة 26 عسكريا إسرائيليا بغزة خلال 24 ساعة

التوثيق الملكي يعرض وثيقة مانشيت ميلاد الملك عبدالله الثاني

تسجيل صوتي - الهلال الأحمر يوثق لحظة إطلاق الاحتلال النار على طفلة

وفاة شاب بتدهور مركبة في الشونة الجنوبية

الصفدي يبحث مع نظيره البريطاني آلية إيصال مساعدات فورية إلى غزة

اضطرابات البحر الأحمر ترفع أسعار الشحن الجوي عالمياً

صحة غزة: ارتفاع شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 26751

القدرة: نفاذ الطعام في مجمع ناصر الطبي ومولدات الكهرباء ستتوقف بعد يومين

الثلاثاء، 30-01-2024 01:07 م

ما هو الأرق العائلي المميت؟

shutterstock_1419781835


الوكيل الإخباري - قالت مؤسسة الدماغ الألمانية إن الأرق العائلي المميت "Fatal familial insomnia" هو مرض تنكس عصبي وراثي نادر في الدماغ، يؤدي إلى اضطرابات خطيرة في النوم، والتي تفضي إلى الوفاة.

وأوضحت المؤسسة أن الأرق العائلي المميت هو شكل من أشكال اعتلال الدماغ الإسفنجي المعدي، مشيرة إلى أنه ينتج عن طفرة فيما يسمى بجين بروتين البريون "PRNP".

اضافة اعلان


وأضافت المؤسسة أن البريونات هي بروتينات غير طبيعية تميل إلى تشويه وتعطيل وظيفة البروتينات الصحية، وتتراكم هذه البروتينات غير الطبيعية في دماغ المصابين وتؤدي إلى أعراض تنكس عصبي.


وعادة ما يصيب الأرق العائلي المميت الأشخاص بدءاً من عمر 50 عاماً، وتتمثل أعراضه فيما يلي: 


اضطرابات نوم خطيرة: يعاني المصابون من اضطرابات خطيرة في النوم تتفاقم مع مرور الوقت، وإذا كان المرض متقدماً، فلن تحدث مراحل النوم العميق.


أعراض نفسية: قد تحدث أعراض نفسية أيضاً مع تقدم المرض، بما في ذلك الهلوسة والبارانويا والقلق، وغيرها من التغيرات السلوكية.


خلل وظيفي لا إرادي: ضعف وظيفة الجهاز العصبي اللاإرادي، مما قد يؤدي إلى أشياء مثل عدم استقرار معدلات ضربات القلب ومشاكل ضغط الدم والتعرق الزائد.


مشاكل حركية: قد يحدث قصور في التوازن الحركي، مما يؤدي إلى وقوع حوادث أو سقوط أو مشاكل حركية أخرى.


ليس هناك علاج
وأشارت المؤسسة إلى أن الأرق العائلي المميت لا يمكن علاجه ويؤدي إلى الوفاة في جميع الحالات.


وبمجرد حدوث المرض، يتبقى لدى المصابين بضعة أشهر إلى عامين.
وفي بعض الحالات تحدث الوفاة فجأة، وفي حالات أخرى يتطور المرض حتى يحدث ما يسمى المتلازمة اللاشعورية المعروفة أيضاً باسم "الحالة الخضرية"، ثم يموت المرضى المصابون بسبب الأضرار الجسيمة، التي لحقت بالدماغ والجهاز العصبي، وغالباً أيضاً بسبب أمراض ثانوية مثل الالتهاب الرئوي.


ونظراً لعدم وجود علاج حالياً للأرق العائلي المميت، فإنه يتم علاج أعراض المرض فقط، وليس السبب.


وغالباً ما يتم إعطاء الأدوية، التي تعزز النوم، ولكنها عادة لا تعد فعالة في المراحل المتقدمة.

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
The-most-famous-music-education-institute-in-Abu-Dhabi-Cover-09-05

العزف الموسيقي يعزّز مرونة الدماغ في مواجهة الشيخوخة

tbl_articles_article_20453_1469a767c54-14c0-462b-a90a-e426368511b8

مسببات وأعراض حساسية النيكل.. تعرف عليها

istock-972888932

بدون أدوية - هكذا تتخلص من الحروق المنزلية المفاجئة

CetDz0zQCJajoFDc7ozS

جفاف الفم في الصباح- هل يكون علامة على الإصابة بالسكري؟

105c65da48580fb4db53ecf4441477a8

دراسة: الوسواس القهري يقصّر العمر

tbl_articles_article_29549_5378ce38bd5-984e-4721-8f5f-c502e3525d00

الألياف نوعان أحدهما لخفض الكوليسترول والسكر

أخبار متعلقة
tbl_articles_article_20053_329cac9d3a7-8ef2-4c2b-baae-378f68a57aee

ما أفضل وقت لتناول البروتين لبناء العضلات؟