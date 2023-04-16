ما هو التهاب الغشاء البلوري الذي يصيب الرئة وما علاقته بالسرطان ؟

الوكيل الإخباري- أمراض الصدر، من أصعب الحالات المرضية التي تصيب الإنسان، نظرًا لما يسفر عنها من ألم وإزعاج في منطقة الصدر، إضافة إلى صداها على مختلف أعضاء الجسم، مثل ألم الكتفين، والصداع الشديد، وخاصة مرض التهاب الغشاء البلوري الذي يصيب الرئة.

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نستعرض في السطور التالية، العلاقة بين التهاب الغشاء البلوري والإصابة بسرطان الرئة.



قال الدكتور طه عبد الحميد بكري، استشاري أمراض الصدر والجهاز التنفسي في مصر، إن الإصابة بالغشاء البوري عبارة عن تراكم السوائل في الغشاء البلوري بالرئة، ويسبب ألمًا شديدًا عند التنفس، موضحًا أسباب الإصابة به، وهي:



- التدخين.

- ضعف في جهاز المناعة.

- الإصابة بالتهابات بكتيرية.

- الالتهاب الرئوي



وأكد استشاري أمراض الصدر والجهاز التنفسي، أن الالتهاب في الغشاء البلوري، يكون بالفعل باقورة الإصابة بسرطانات وأورام الرئة في حين الإهمال في العلاج، وعدم اتباع إرشادات الطبيب المتخصص، منوهًا أنه مرض ليس بهين.



أعراض التهاب الغشاء البلوري

أوضح بكري، أن أعراض الإصابة بالتهاب الغشاء البلوري، تتمثل فيما يلي:

- ألم في منطقة الصدر يصل للبطن.

- نهجان في الصدر.

- عدم القدرة على التنفس.

- حمى وارتفاع في درجة الحرارة.



تشخيص التهاب الغشاء البلوري

أشار استشاري الصدر والجهاز التنفسي، إلى أن التشخيص يكون عن طريق الأعراض التي يشرحها المريض إلى الطبيب المختص، إضافة إلى الفحص الإكلينيكي، وعمل أشعة على الصدر.



علاج التهاب الغشاء البلوري

أكد استشاري أمراض الصدر والجهاز التنفسي، أن العلاج يكمن بصورة أساسية في معرفة السبب الرئيسي للإصابة بالالتهاب من الأسباب التي ذكرت في السطور السابقة.



الكونسلتو الطبي

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