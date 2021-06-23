الأربعاء 23-06-2021
الوكيل الاخباري

43 مخالفة لمنشآت وأفراد لعدم الالتزام بأوامر الدفاع

نقابة الصاغة لـ الوكيل : انخفاض دينارين للغرام الواحد من الذهب وزيادة الإقبال عليه

الملك يلتقي رئيس إقليم كردستان العراق اليوم

رئيس مركز السكري بـ'حمزة' عبر الوكيل: هؤلاء هم الأكثر عرضة للإصابة بالسكري بعد كورونا

النيابة العامة ترفع مستوى التنسيق لمكافحة الجرائم الالكترونية

المؤسسة الاستهلاكية المدنية تخفض أسعار 250 سلعة في أسواقها

مدير الأمن العام يهنئ لاعب الجودو سلمان بتأهله لأولمبياد طوكيو 2020

الأردن يحتل المرتبة 94 من حيث أغلى مدن العالم في 2021

وزير النقل : لن نلجأ لإصدار أمر دفاع بشأن أسعار الشحن البحري

وزارة التربية توجه رسالة هامة لطلبة التوجيهي

الأربعاء، 23-06-2021 10:18 ص

ما هو تأثير البطاطس على ضغط الدم في الجسم !

1-1277220


الوكيل الإخباري _ أظهرت دراسة جديدة أن تضمين البطاطس المخبوزة أو المسلوقة كجزء من نظام غذائي تقليدي، له أكبر فائدة في تقليل احتباس الصوديوم، حتى أكثر من المكمل، وأدى إلى انخفاض ضغط الدم بشكل أكبر مقارنة بالنظام الغذائي المتحكم.


ورغم المعتقدات الشائعة حول بطاطس “الفرنش فرايز” ودورها في أنماط الحياة الصحية للقلب، لاحظ الباحثون أن تناول 330 سعرة حرارية منها مخبوزة، ضمن جزء من النظام الغذائي التقليدي، لم يكن له أي تأثير سلبي على ضغط الدم أو وظيفة الأوعية الدموية.

اضافة اعلان

 

وقالت الأستاذة كوني ويفر، قائدة الدراسة: “في حين يتم التركيز بشكل كبير على الحد من تناول الصوديوم في النظام الغذائي لتحسين التحكم في ضغط الدم ومخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، فإن هذا نصف القصة فقط”.

 

وتابعت بالقول: “يلعب البوتاسيوم دورا مهما، وربما تكون نسبة البوتاسيوم إلى الصوديوم أكثر أهمية في سياق نظام الطعام بأكمله. حيث أدت وجبة البطاطس إلى تقليل احتباس الصوديوم بشكل أكبر من مكمل البوتاسيوم وحده”.

 

وتعد هذه الدراسة واحدة من أولى تدخلات التغذية المعروفة التي تبحث في البوتاسيوم الغذائي باعتباره المتغير الأساسي.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
vegetables-stew.logo_

احذروا من دمج البطاطس المقلية مع الطماطم

WYEBR8fVfymVJLy2bLVgvaYVCMSMefW9Y8W8A0g3

علامة لا تهملها.. جرس إنذار قبل حدوث نوبة قلبية

5281596-29063657

احذر من خلط الكلور مع هذه المواد فأضراره مخيفة!

download

هذه الفيتامينات هي الأهم لصحة الدماغ!

tbl_articles_article_18266_853

أسباب تجعلك تفكر كثيراً قبل أن تتناول الفول السوداني

unnamed

علماء يكتشفون نوعا جديدا من المضادات الحيوية!

أخبار متعلقة
f8

الفوائد الصحية للبطاطس المسلوقة والمقلية