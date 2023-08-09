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الأربعاء، 09-08-2023 02:44 م

ما هو مرض الميسوفونيا؟

هل-تنتهي-معاناة-مرض-الميسوفونيا؟


الوكيل الإخباري - قالت اختصاصية العلاج النفسي الألمانية، آن مولمان، إن الميسوفونيا، هي اضطراب عصبي يتميز بردة فعل انفعالية سلبية تجاه سماع بعض الأصوات كالمضغ والنفس والسعال، وغيرها كصوت الكتابة على لوحة المفاتيح، وصرير القلم على سبيل المثال.

وأوضحت مولمان أن سبب حدوث هذا الاضطراب، الذي يعرف أيضاً باسم "متلازمة حساسية الصوت الانتقائية"، لا يكمن في الأذن، وإنما في كيفية معالجة الأصوات في طريقها إلى الدماغ.

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وأضافت مولمان أن أعراض الميسوفونيا تشمل أعراضاً نفسية تتمثل في الغضب والاشمئزاز والعدوانية، إضافة إلى أعراض جسدية تتمثل في خفقات القلب ونوبات التعرق والغثيان.

 

وشددت مولمان على أهمية الخضوع للعلاج النفسي؛ نظراً لأن عدم علاج هذا الاضطراب يرفع خطر الإصابة بالقلق الاجتماعي والاكتئاب.

 

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