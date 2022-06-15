الوكيل الإخباري - نعاني جميعاً من ألم في الجانب الأيمن من الجسم من حين إلى آخر، وغالباً يرجع ذلك إلى أسباب بسيطة، لكن أحياناً يدل هذا الألم على وجود مشكلة خطيرة، وفي هذا المقال سنوضح ما هي أسباب ألم الجنب الايمن، وكيف يمكن التخلص من هذا الألم والعودة لممارسة الحياة بشكل طبيعي.

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ما هي أسباب ألم الجنب الأيمن



يحتوي الجانب الأيمن من الجسم على العديد من الأعضاء، ولذلك عند ظهور ألم بالجنب الايمن يحاول الأطباء تضييق نطاق البحث للتحقق من السبب الحقيقي لهذا الألم، ويعتمد التشخيص على تحديد موقع الألم ومعرفة الأعراض بدقة، كما يضع الطبيب الخطة العلاجية المناسبة بعد التأكد من الأسباب.

التهاب الزائدة الدودية



إن الزائدة الدودية هي أنبوب رفيع متصل بالأمعاء الغليظة، وعندما تلتهب لا بد من علاجها على وجه السرعة منعاً لانفجارها الذي قد ينتج عنه مضاعفات مهددة للحياة، وعلاجها يتم عن طريق استئصالها جراحياً.

أما عن أعراض التهاب الزائدة الدودية فهي تسبب ألماً ملحوظاً في الجانب الأيمن من البطن، كما تشمل الأعراض أيضاً ما يلي:

الغثيان والقيء.

الحمى.

انتفاخ البطن.

مشاكل الأمعاء مثل الإسهال، أو الإمساك، أو عدم القدرة على إخراج الغازات.

الفتق



يشار إلى اندفاع جزء من الجسم إلى خارج العضلات التي تبقيه في مكانه بالفتق، ويسبب فتق البطن الشعور بالألم والانزعاج، والانتفاخ، كما يزداد سوءاً عند الضحك، أو البكاء، أو رفع الأوزان الثقيلة. قد يسبب الفتق أيضاً مضاعفات خطيرة لذلك ينبغي بسرعة التوجه لتلقي الرعاية الطبية عند ظهور الأعراض التالية:

ألم شديد ومفاجئ.

عدم القدرة على التبرز أو إخراج الغازات.

القيء.

عسر الهضم



يتعرض الكثير من الناس إلى الإصابة بعسر الهضم في أوقات مختلفة من حياتهم، وهو حالة يمكن علاجها في المنزل في الغالب، لكن يجب زيارة الطبيب إذا استمرت أعراضها لأكثر من 14 يوم، وتتضمن الأعراض ما يأتي: [3] [4]

ألم في الجزء العلوي من البطن.

الانتفاخ.

الغثيان.

الغازات.

التجشؤ.

الشعور بالشبع بعد تناول وجبة صغيرة.

عودة الطعام والسوائل ذات الطعم المر إلى الحلق.

الغازات



يؤدي تراكم الغازات إلى الشعور بالألم أسفل البطن، مع العلم أن المعدل الطبيعي لطرد الغازات من الجسم هي 30 مرة يومياً، لكن تزداد كمية الغازات المعوية مع الإفراط في تناول الطعام، أو التدخين، أو تناول العلكة (اللبان).

متلازمة القولون العصبي



تعد متلازمة القولون العصبي من الحالات الشائعة التي تصيب الأمعاء، وتسبب ظهور الأعراض التالية:

ألم في منطقة البطن.

الإسهال.

الإمساك.

الانتفاخ.

وجود مخاط في البراز.

مرض التهاب الأمعاء



يشمل مرض التهاب الأمعاء كلا من التهاب القولون التقرحي، ومرض كرون، وكلاهما يختلف كثيراً عن متلازمة القولون العصبي، كما أن الإصابة بأي منهما قد تزيد من فرص التعرض لسرطان القولون أو سرطان المستقيم. أما عن أعراض مرض التهاب الأمعاء فهي كالتالي:



الشعور بالرغبة في التبرز مرة أخرى فور الانتهاء منه.

الإسهال.

الإمساك.

الغثيان والقيء.

الحمى.

فقدان الوزن.

تواجد دم في البراز.

التهاب المرارة



تقع المرارة أسفل الكبد مباشرة، وهي المسؤولة عن هضم الدهون، وقد يسبب التهاب المرارة أو وجود حصوات بها ألماً شديداً في الجانب الأيمن من البطن مصحوباً بالغثيان، ومن شدة الألم يذهب المريض لزيارة الطبيب على وجه السرعة.

طرق علاج ألم الجنب الايمن



يستطيع الطبيب علاج ألم الجنب الايمن عندما ينجح في معرفة أسبابه، وتشمل بعض طرق العلاج ما يلي:



المضادات الحيوية للعدوى.

مضادات الحموضة لعسر الهضم.

المسكنات لألم الظهر والبطن.

الاستئصال الجراحي للزائدة الدودية، أو حصوات المرارة، أو حصوات الكلى.

الجراحة الطارئة لالتواء المبيض، أو الحمل خارج الرحم، أو التواء الخصية، أو الفتق المختنق.



إذا كنت تعاني من ألم الجنب الايمن فإنك غالباً قد تحتاج إلى علاج منزلي، لكن لا تهمل الأمر وتوجه لزيارة الطبيب حتى يصف لك العلاج المناسب لحالتك، وحتى لا تتفاقم الأعراض وتظهر مضاعفات صحية أنت في غنى عنها.

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