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الأربعاء، 01-03-2023 10:07 ص

ما هي أسباب فقر الدم عند النساء وعلاماته وكيف نتخلص منه ؟

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الوكيل الإخباري- كشفت الدكتورة الروسية تاتيانا شابوفالوفا في برنامج تلفزيوني الأسباب الرئيسية لمشكلة فقر الدم الشائعة.

وتشير الدكتورة إلى أن فقر الدم يتميز بانخفاض مستوى الهيموغلوبين وخلايا الدم الحمراء في الدم. وهناك أنواع مختلفة من فقر الدم ولكن أكثرها انتشارا هو فقر الدم الناجم عن نقص عنصر الحديد.

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وتضيف: "أعراض فقر الدم هي الدوخة والخفقان والشحوب وجفاف الجلد وضيق التنفس وألم في الصدر وبرودة اليدين والقدمين والتعب.


ووفقا لها "لا يتطور فقر الدم من دون أسباب"، فمثلا أحد أسباب فقر الدم هو الإصابة بنزيف حاد.


وتقول: "إذا لم تجدد المرأة احتياطي عنصر الحديد، فبحلول سن 35، تصاب 100% من النساء بفقر الدم".


وتضيف: كما ان نقص الحديد والمشكلات في عمل الجهاز الهضمي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بفقر الدم، وتظهر علامات نقص الحديد على شكل آلام في العضلات وتعب وفي تقصف الشعر وهشاشته.


ووفقا لها يوجد الحديد في الرمان والحبوب المنبتة والبيض واللحوم وعصيدة الحنطة السوداء. 

 

روسيا اليوم

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