ما هي أسباب كثرة حركة الطفل الرضيع أثناء النوم؟

الوكيل الإخباري - أسباب كثرة حركة الطفل الرضيع، النوم المتواصل العميق من الاحتياجات الضرورية التي يجب أن يحصل عليها الرضيع لينمو بطريقة سليمة، وذلك لن يتحقق إلا بهدوء حركته أثناء النوم، وهو ما لا يحدث في المرحلة العمرية الأولى من حياته.

اضافة اعلان

أسباب كثرة حركة الطفل الرضيع، يقول المختصين، أن كثرة حركة الطفل الرضيع أثناء النوم طبيعية، شأنها شأن الابتسام أثناء النوم، والأنين والأصوات التي يصدرها وهو نائم.





أسباب كثرة حركة الطفل الرضيع، كما أن هذه الحركة تدل على سلامة نمو الطبيب طالما باتت في معدلاتها الطبيعية، ومن الأفضل للرضيع أن يتحرك ليغير من وضعية نومه أكثر من مرة خلال ساعات الليل، لأنه تنشط الدورة الدموية، ويساعده على الاسترخاء.





بحسب المختصين، تعود أسباب كثرة حركة الطفل الرضيع إلى ما يلي:



1- طبيعة نوم الرضع، التي تبدأ بمرحلة النوم الخفيف ثم النوم العميق، ومرحلة النوم الخفيف لديهم تكون أطول بشكل قوي عند الرضع، إلى أن يحدث ما يعوق ذلك، مثل صدور أصوات تقلقه، أو حركة ما، أو حتى الجوع أو العطش أو البلل.

2- صعوبات التنفس، مثل التي تحدث بسبب انسداد الأنف الشائع لدى الرضع، أو نزلات البرد أو الخنفرة الشديدة، فيتحركون بسبب ذلك.

3- التنفس الدوري أو التنفس بطريقة سريعة، ثم الإبطاء بعد دقائق قليلة وهكذا ويحدث ذلك بسبب عدم اكتمال نمو الجهاز العصبي.

4- التعرق، أو الشعور بالحرارة أو البرودة الشديدة سبب من أسباب كثرة بكاء الطفل الرضيع، لأنه يجعل الطفل يتحرك بكثرة خلال النوم، بسبب انزعاجه وعدم راحته.

هي