ما هي الأطعمة المسموحة لمرضى الدهون الثلاثية

الوكيل الإخباري - يسود الإعتقاد أن الدهون بمجملها، ضارة وتتسبب بأمراض خطيرة مثل أمراض القلب. والحقيقة أن هذا الوصف ينطبق على نوع محدد من الدهون هي الدهون الثلاثية، وهي أحد أنواع الدهون الموجودة في الدم والتي يقوم بتحويلها إلى دهون من السعرات الحرارية التي لا يحتاج لاستخدامها على الفور. ليتم تخزين الدهون ثلاثية الغليسريد في الخلايا الدهنية، ولاحقاً تطلق الهرمونات هذه الدهون لإمداد الجسم بالطاقة بين الوجبات.





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في المقابل، يمكن لمرضى الدهون الثلاثية الإعتماد على الأطعمة التالية التي تساعد على خفض مستويات الدهون الثلاثية في الدم، وهي:



1- الخضروات منخفضة الفركتوز: مثل الخضروات الورقية، الكوسا، الفاصوليا الخضراء، والباذنجان.

2- الفواكه منخفضة الفركتوز: كالتوت والكيوي والحمضيات.

3- الحبوب الكاملة الغنية بالألياف: ومنها الأرز البني، والشوفان، والكينوا، والشعير.﻿

4 - الأسماك الزيتية: التي لا ترفع مستوى الدهون الثلاثية لاحتوائها على أحماض أوميغا 3 الصحية، مثل السلمون، والسردين، والرنجة.

5- الأطعمة ذات المحتوى القليل من الدهون المشبعة: كالحليب، اللبن والجبن.

6- منتجات الصويا: مثل التوفو وحليب الصويا وبروتين الصويا، لاحتوائها على هرمونات نباتية تسمى الآيسوفلافون،تساعد على تقليل الدهون الثلاثية.

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