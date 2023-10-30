ما هي السكتة الدماغية عند الأطفال وماذا يجب على الوالدين فعله؟

الوكيل الإخباري - السكتة الدماغية لدى الأطفال هي حالة طبية تتطلب الوعي والتثقيف للآباء ومقدمي الرعاية.. ويعد التعرف على علامات السكتة الدماغية، وطلب المساعدة الطبية الفورية أمراً بالغ الأهمية لتقليل الضرر.



ويمكن التعامل مع عوامل الخطر من خلال اتباع أسلوب حياة صحي، ويقوم الدعم العاطفي، وإعادة التأهيل بأدوار مهمة في تعافي الطفل.. ويعد رفع مستوى الوعي والبقاء على اطلاع بالأبحاث والتقدم الطبي، وتوفير شبكة من الدعم أمراً ضرورياً في إدارة السكتة الدماغية لدى الأطفال.

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تحدث السكتة الدماغية بسبب انقطاع تدفق الدم إلى الدماغ، إما بسبب انسداد الشرايين وتسمى (السكتة الدماغية) أو بسبب النزيف وتسمى (السكتة الدماغية النزفية)، ويمكن أن يحدث ذلك في أي عمر، ويمكن أن تكون عواقب السكتة الدماغية عند الأطفال شديدة وتستمر مدى الحياة.





علامات السكتة الدماغية في مرحلة الطفولة

إحدى الخطوات الأساسية لتمكين الآباء ومقدمي الرعاية هي التعرف على علامات السكتة الدماغية في مرحلة الطفولة، وقد تختلف العلامات حسب عمر الطفل والجزء المصاب من الدماغ، ولكن العلامات الشائعة تشمل الضعف المفاجئ أو التنميل، وصعوبة التحدث، والصداع الشديد، وفقدان التوازن أو التنسيق.





طلب المساعدة الطبية الفورية

من المهم للآباء ومقدمي الرعاية طلب المساعدة الطبية الفورية، إذا اشتبهوا في إصابة طفلهم بسكتة دماغية، والقيام بالعلاج في الوقت المناسب يمكن أن يعزز بشكل كبير فرص الشفاء.





عوامل الخطر والوقاية

تشمل عوامل الخطر أمراض القلب الخلقية، ومرض الخلايا المنجلية، والالتهابات، وصدمات الرأس، وبعض الحالات الوراثية.. وعلى الرغم من أن بعض عوامل الخطر خارجة عن السيطرة، فإنه يمكن للوالدين ومقدمي الرعاية تعزيز نمط حياة صحي يساعد في الحد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية لدى الأطفال، ويشمل ذلك الحفاظ على نظام غذائي متوازن، وتشجيع النشاط البدني، وضمان التطعيمات للوقاية من العدوى.



الدعم العاطفي

لا يقل تقديم الدعم العاطفي أهمية عن فهم الجوانب الطبية للسكتة الدماغية، إذ يمكن أن يساعد الانضمام إلى مجموعات الدعم أو طلب المشورة الآباء ومقدمي الرعاية في التعامل مع التحديات العاطفية لرعاية طفل أصيب بسكتة دماغية.





إعادة التأهيل والرعاية طويلة الأمد

تلعب إعادة التأهيل دوراً مهماً في تعافي الطفل بعد الإصابة بالسكتة الدماغية، وغالباً ما تتضمن إعادة التأهيل العلاج الطبيعي، وعلاج النطق والعلاج المهني، ويجب أن يشارك الآباء ومقدمو الرعاية بنشاط في هذه العملية، ما يضمن حصول الطفل على الرعاية والتمارين المناسبة حتى يتلقى الدعم اللازم للنجاح الأكاديمي.

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