الخميس 04-04-2024
الوكيل الاخباري
 

استعداداً للجمعة الاخيرة من رمضان .. الاحتلال يعزم نشر 3600 عنصرا أمنيا في القدس

الخارجية: إجراءات الاحتلال بحق مسيحيي القدس خرق فاضح ومرفوض

الأشغال تعلن عن تحويلات مؤقتة على طريق المطار

الأعلى تاريخيا .. ارتفاع كبير على سعر ليرة الذهب في الأردن

%9.6 تراجع أعداد السياح القادمين للأردن خلال الربع الأول من 2024

الملك يغادر أرض الوطن في زيارة خاصة

اتحاد الصحفيين الأجانب يدعو إسرائيل لوقف إغلاق الجزيرة

3850 ميغا واط الحمل الكهربائي الأقصى أمس

الخدمات الطبية تحدد عطلة العيد لمستشفياتها

ميقاتي: نزوح 100 ألف شخص من جنوب لبنان نتيجة القصف

الخميس، 04-04-2024 02:08 م

ما هي متلازمة 'فون ويلبراند'؟

new_198018_3406_soc


الوكيل الإخباري - قالت جمعية الهيموفيليا الألمانية إن متلازمة "فون ويلبراند" هي اضطراب وراثي في تخثر الدم، يؤدي إلى حدوث النزيف بسهولة أكبر، مشيرة إلى أنه تمت تسمية هذه المتلازمة على اسم الطبيب الفنلندي "إريك فون ويلبراند"، الذي يعد أول من قام بتشخيصها.

وأضافت الجمعية أن المصابين بهذه المتلازمة لديهم نقص فيما يسمى بعامل "فون ويلبراند" أو أن هذا العامل لا يعمل بشكل صحيح بسبب وجود خلل، موضحة أن هذا العامل عبارة عن بروتين يلعب دوراً مهماً في تخثر الدم؛ حيث إنه يضمن أن تتجمع خلايا الدم معاً وتتخثر في حالة حدوث نزيف.

اضافة اعلان


وأردفت الجمعية أنه إلى جانب العامل الوراثي قد ترجع متلازمة "فون ويلبراند" إلى أسباب أخرى مثل قصور الغدة الدرقية وزيادة الصفائح الدموية وتكوّن أجسام مضادة لعامل "فون ويلبراند" وتركيب صمام صناعي للقلب، وخاصة الصمام الأبهري.


الأعراض
وبطبيعة الحال تتمثل أعراض متلازمة "فون ويلبراند" في نزيف الأنف والكدمات، والحيض الشديد لدى المرأة.


ويتم علاج متلازمة "فون ويلبراند" بواسطة الأدوية، التي تساعد على تخثر الدم، في حين يحظر على المرضى تناول أدوية سيولة الدم مثل الأدوية المحتوية على حمض "أسيتيل الساليسيليك".

 

24

 




 

 


 

إقرأ ايضا
tbl_articles_article_31599_9068dcfc960-9304-4db2-a615-99fb5689a64b

ما هي أسباب عدم انتظام ضربات القلب في الصباح؟

2022_7_5_23_7_9_530

الفتة في رمضان- ماذا يحدث لجسمك عند الإفطار عليها؟

2023_4_8_20_29_57_398

فئات ممنوعة من الإفراط في تناول البيض على السحور‎

tbl_articles_article_17888_443

طريقة بسيطة للتخفيف من شعور الوخز في الرأس؟

images

أين توجد الدهون المتحولة الضارّة بالقلب؟

588165Image1-1180x677_d

4 أغذية تخلصك من رائحة الجسم في الطقس الحار

أخبار متعلقة
5235235555-83

الأعراض الأولى لسرطان الأمعاء