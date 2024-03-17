الأحد 17-03-2024
الوكيل الاخباري
 

%96 نسبة توفير البيانات الإحصائية للجمهور

بورصة عمان تغلق تداولاتها على 2.5 مليون دينار

حريق في مول تجاري بالقاهرة

الحكومة: ارتفاع أسعار البنزين بنوعيه وانخفاض الديزل واستقرار الكاز عالميا

مصر: شن هجوم في رفح مخالفة للقانون الدولي

دفاع مدني غزة : 6 شاحنات وصلت لشمال غزة وبدأ توزيع الطحين

نتنياهو : عملية رفح ستستغرق بضعة أسابيع

إسرائيل تصدّق على إلغاء وزارة الاستخبارات

اعتبارا من الشهر المقبل .. آلية جديدة لصرف حقن المضادات الحيوية -تفاصيل

القوات المسلحة تنفذ ستة إنزالات جوية حملت مساعدات غذائية إلى غزة

الأحد، 17-03-2024 01:57 م

الأعراض الأولى لسرطان الأمعاء

5235235555-83


الوكيل الإخباري - يعتبر سرطان الأمعاء أحد أكثر أنواع السرطان انتشارا مع ارتفاع معدل الوفيات، على الرغم من كل الطرق والابتكارات الحديثة لمكافحته.

اضافة اعلان

ويشير الدكتور بيسلان بالكاروف أخصائي وجراح الأورام في حديث لـ Gazeta.Ru إلى أن نسبة بقاء المصاب بالمرض على قيد الحياة لمدة 5 سنوات في الحالات المتقدمة لا تتجاوز 40 بالمئة. ويحدد الأعراض الأولية التي قد تشير لهذا المرض.


ويقول: "يزداد خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بشكل ملحوظ مع تقدم العمر. المرض أكثر انتشارا بين الرجال من النساء. ويزداد احتمال انتقال المرض وراثيا بمقدار 3-5 مرات. وترتبط 50 بالمئة من الحالات بنمط الحياة والتعرض فترة طويلة للمواد المسرطنة. ويتطور سرطان القولون والمستقيم في أغلب الأحيان من الأورام الحميدة، على الرغم من أن معظمها لا يتحول إلى ورم خبيث".


ويؤكد الطبيب، أن سرطان القولون والمستقيم يميل إلى التطور ببطء. وقد يستغرق ظهور الأعراض الأولى وقتا طويلا. وتعتمد المظاهر السريرية على موقع الورم. الأعراض خفيفة للغاية لدرجة أنه من المستحيل الشك في وجود ورم دون إجراء فحص شامل. لأن العلامات الواضحة للمرض تبدأ بالظهور فقط في المراحل الأخيرة.

 

ووفقا له، أولى أعراض سرطان القولون والمستقيم هي ألم في البطن، وإحساس بعدم الراحة في الأمعاء (تبدو وكأنها تتحرك)، كثرة الغازات والتشنجات. والأعراض التي تثير القلق هي ظهور الدم في البراز، وإسهال يتناوب مع الإمساك، سرعة التبرز مع ألم، الشعور بعدم تفريغ الأمعاء بالكامل ونزيف المستقيم وفقدان غير مبرر للوزن وكذلك فقر الدم والشحوب والضعف.


ويقول: "يزيد التشخيص المبكر كما هو الحال مع أي مرض، من فرص الشفاء. فإذا كان الشخص معرضا للخطر للأسباب المذكورة أعلاه، فإن الفحوصات الوقائية والعلاج المختار بشكل صحيح باستخدام الأساليب الحديثة ينقذ حياته ويحسن جودتها".

 

روسيا اليوم 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2021_12_20_18_12_28_808

5 فيتامينات ضرورية لزيادة قوة العضلات

1 (22)

فئات من مرضى السكري معرضة للخطر عند الصيام.. هل أنت منهم؟

2021_4_18_18_50_26_314

لضمان فعاليتها.. إليك التوقيت المثالي لتناول الأدوية في رمضان

2022_12_6_20_52_52_658

احذرها.. أخطاء شائعة في رمضان تصيبك بالتخمة

النوم-في-رمضان

7 نصائح للحصول على نوم صحي في رمضان

لالالالا

التمر هندي على مائدة الإفطار.. هل يسبب أضرارًا؟

أخبار متعلقة
127-112510-constipation-ramadan-causes-ways-prevent_700x400

الإمساك في رمضان.. عادات اتبعها للوقاية منه

2019_2_19_13_17_20_192

بدون ملينات- 5 أطعمة ومشروبات تخلصك من تحجر البطن

3983406-1107595537

هل الكاجو يسبب الإمساك؟

2020_9_23_17_8_21_470

القهوة تمنع انتكاس سرطان الأمعاء