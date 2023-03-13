متى تكون الطماطم ممنوعة على الأطفال ؟

الوكيل الإخباري- تعتبر الطماطم من الأطعمة المفيدة لصحة الأطفال، نظرًا لاحتوائها على العديد من العناصر الغذائية التي يحتاجون إليها، للنمو بشكل جيد.



في التقرير التالي، نستعرض فوائد الطماطم للأطفال والعمر المناسب لتناولها، وفقًا لموقع "Healthline".



فوائد الطماطم للأطفال

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1- تحسين الرؤية

تلعب الطماطم دورًا كبيرًا في تحسين حاسة الإبصار عند الأطفال، ويرجع السبب إلى احتوائها على نسبة عالية من فيتامين أ، الذي يساعد على تعزيز صحة العين وتقوية النظر والحد من الإصابة بالتنكس البقعي المرتبط بالتقدم في العمر.



2- تقوية المناعة

تتميز الطماطم بمحتواها العالي من فيتامين سي، الذي يساهم في تقوية الجهاز المناعي عند الأطفال وتعزيز قدرة أجسامهم على مكافحة الفيروسات والبكتيريا.



3- تحسين الهضم

تساعد الطماطم على تعزيز صحة الجهاز الهضمي عند الأطفال وحمايتهم من الإصابة بعسر الهضم والإمساك وانتفاخ البطن والصفراء.



4- ترطيب الجسم

تعمل الطماطم على ترطيب جسد الطفل وتقليل خطر إصابته بالجفاف، لأن الماء تبلغ نسبته من إجمالي قيمتها الغذائية حوالي 94%.



5- الحد من السرطان

يصبح الأطفال أقل عرضة للإصابة بالسرطان عند الانتظام في تناول الطماطم، بفضل محتواها العالي من مضادات الأكسدة، مثل اللايكوبين، التي تساهم في مكافحة الشوارد الحرة بالجسم.



عمر الطفل المناسب لتناول الطماطم

يسمح بإدراج الطماطم في النظام الغذائي للأطفال بعد سن 6 أشهر.

احتياطات قبل تناول الطماطم



- التأكد من عدم معاناة الطفل من الحساسية تجاه الطماطم.



- غسل الطماطم جيدًا بالماء الجاري قبل تقديمها للطفل.



- تقطيع الطماطم إلى قطع صغيرة، حتى يسهل على الطفل بلعها والحد من تعرضه للاختناق.



- عدم تقديم الطماطم للطفل بكميات كبيرة، لأن الإفراط فيها يزيد حمض المعدة.



- إبعاد الطماطم عن متناول الطفل، إذا كان يعاني من الحموضة أو ارتجاع المريء.



الكونسلتو الطبي

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