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الخميس، 19-01-2023 12:29 م

متى يخرج الطفل من المنزل بعد التعافي من أمراض الشتاء؟

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الوكيل الإخباري-تنتشر الأمراض بين الأطفال بسرعة كبيرة، نظرًا لبقائهم في تجمعات مثل المدارس ودور الحضانة، بما في ذلك أمراض فصل الشتاء الفيروسية مثل نزلات البرد، لذا يجب معرفة الموعد الأمثل للسماح للطفل بالخروج بعد التعافي من العدوى.

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نستعرض في التقرير التالي، الموعد الأمثل لخروج الطفل من المنزل عند التعب، وفقًا لما ذكره موقع "Health line".


1-الحمى
تشير الحمى إلى أن الجسم يقاوم العدوى؛ ما يعني أن طفلك ضعيف ومن المحتمل أن يكون مصدرًا للعدوى، عندما يكون الطفل مصابًا بالحمى فإن درجة حرارته؛ تكون أعلى من 100.4 درجة فهرنهايت، هو ما يعادل 38 درجة مئوية، من الأفضل إبقاء طفلك في المنزل في تلك الفترة، والانتظار لمدة 24 ساعة على الأقل؛ بعد زوال الحمى واستقرارها بدون دواء للتفكير في إعادة طفلك إلى المدرسة.


2-القيء والإسهال
يصعب التعامل مع هذه الأعراض في المدرسة كما أن الطفل قد ينقل العدوى لزملائه، والأطفال الأصغر سنًا لا يحصلون على النظافة الكافية عند الإصابة بنوبات الإسهال والقيء المتكررة، جميع العوامل السابقة تزيد من خطر انتقال العدوى، انتظر 24 ساعة على الأقل بعد انتهاء النوبة الأخيرة من القيء أو الإسهال قبل التفكير في العودة إلى المدرسة.

3-الإعياء
يعتبر الخمول والإعياء علامة على ضرورة استشارة الطبيب، لكن في هذه الأثناء يجب ترك الطفل يرتاح في السرير مع إعطاءه سوائل لترطيب الجسم والوقاية من الجفاف.

4-الكحة المستمرة
إذا كان طفلك يعاني من التهاب حاد في الحلق وسعال مستمر، يجب ألا يخرج الطفل من المنزل حتى يختفي السعال تقريبًا أو يمكن السيطرة عليه بسهولة، يجب الذهاب إلى طبيب أمراض التهاب الحلق، يعد السعال هي أحد الطرق الشائعة لانتقال العدوى ولكن يسهل علاجه بالمضادات الحيوية.

5-عيون متهيجة
يعاني بعض الأطفال من العيون الحمراء والحكة وكثرة سقوط دموع، يجب في هذه الحالة بقاء الطفل في المنزل حتى زوال الأعراض، فهناك بعض الأمراض المعدية مثل التهاب الملتحمة أو العين الوردية، كلاهما مرض يصيب العين قد يسهل انتشاره بين الأطفال في التجمعات مثل المدارس.

6-الألم
يعتبر الألم خاصًة ألم الجسم والرأس والمعدة علامة على الإصابة بالإنفلونزا، لذا من الأفضل بقاء الطفل في المنزل حتى اختفاء الألم مع استشارة الطبيب المختص.

 

الكونسلتو الطبي

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