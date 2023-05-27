متى يكون ألم الكلى خطيرًا؟ 10 علامات تنذرك

الوكيل الاخباري - تعد الكلى أحد الأعضاء الحيوية في الجسم، التي تنقي الدم من الشوائب والسموم وتطردها خارج الجسم من خلال البول، لكن قد يعاني الشخص لمجموعة من الأسباب من ألم في الكلى، يظهر في الأضلاع السفلية من المعدة ويمتد إلى الظهر.

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يستعرض في التقرير التالي، أعراض ألم الكلى الذي يستدعي الذهاب للطبيب المختص، وفقًا لمؤسسة الكلى الوطنية بالولايات المتحدة، وموقع "Cleveland clinic".



متى يكون ألم الكلى خطيرًا؟

عندما يعاني الأشخاص من أعراض مصاحبة لآلام الكلى، فهذا يعني الإصابة بأحد أمراض الكلى، خاصًة مرضى ارتفاع ضغط الدم والسكري، أو عند وجود تاريخ عائلي من الفشل الكلوي، أو كان عمرك أكبر من 60 عامًا، وتشمل تلك الأعراض ما يلي:



1- التعب

يؤدي الانخفاض الحاد في وظائف الكلى إلى تراكم السموم والشوائب في الدم، ما يؤدي إلى الإصابة بالتعب والضعف وصعوبات في التركيز، فضلًا عن وجود مضاعفات للإصابة بأمراض الكلى، وهي فقر الدم، الذي قد يتسبب في الضعف والإرهاق.



2- صعوبات النوم

قد يتسبب عدم ترشيح السموم بشكل جيد وطردها من الجسم من خلال التبول بطريقة صحيحة، في زيادة فرص انقطاع النفس أثناء النوم، يؤثر هذا على جودة النوم وعدد الساعات الكافية للنوم، بالتالي يؤدي ذلك إلى وجود صعوبات في النوم، لاحظ الأطباء أن المصابين بأحد أمراض الكلى المزمنة يعانون من انقطاع النفس في أثناء النوم.



3- الحكة

تعتبر الحكة إحدى العلامات الشائعة على الإصابة بأمراض الكلى، نظرًا لأن الكلى تعمل على تنقية الدم من السوائل والشوارد الزائدة بما في ذلك المعادن المضطربة، حيث تصبح الكلى غير قادرة على توازن المعادن، ما يتسبب في جفاف الجلد.



4- الحاجة الملحة للتبول

تعد الحاجة الملحة للتبول وخاصًة ليلًا، إشارة على الإصابة بأحد أمراض الكلى نتيجة لتلف مرشحات الكلى، لكنها أيضًا قد تشير في بعض الأحيان إلى عدوى المسالك البولية أو تضخم البروستاتا لدى الرجال.



5- البول الدموي

تعمل الكلى السليمة على تصفية الفضلات من خلال التبول لكنها تحافظ على خلايا الدم، إلا إذا حدث خلل في مرشحات الكلى مما يتسبب في تسرب كميات من الدم خلال التبول، قد يكون البول الدموي علامة على الإصابة بحصوات الكلى أو سرطان الكلى.



6- البول الرغوي

يشير ظهور فقاعات في البول، إلى وجود بروتين الألبومين، الموجود بصورة طبيعية في الجسم، ويتسبب في ظهور رغاوي في البول.





7- تورم القدمين

يؤدي انخفاض وظائف الكلى إلى احتباس الصوديوم في الدم، ومن ثم ظهور تورم في الكاحلين والقدمين، ويمكن أن يكون تورم القدمين علامة على الإصابة بأمراض القلب.



أعراض أخرى

8- انتفاخ العين.

9- فقدان الشهية.

10- تشنج العضلات.



لذا يوصي الأطباء بضرورة استشارة الطبيب عند ظهور إحدى العلامات السابقة.

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