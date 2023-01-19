متى ينذر ألم الكتف بالاصابة بالذبحة الصدرية ؟

الوكيل الإخباري-شدد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني في مصر ، على ضرورة زيارة الطبيب فور الشعور بألم في الكتف الأيمن، لاحتمالية أن يكون عرضًا لمرض خطير.



وقال موافي خلال استضافته ببرنامج "باب الخلق"، تقديم الإعلامي محمود سعد، إن ألم الكتف الأيمن من الممكن أن يشير إلى الإصابة بالذبحة الصدرية.



وأكد أستاذ طب الحالات الحرجة أن معظم الأشخاص يعتقدون أن ألم الذبحة الصدرية يحدث فقط في منتصف الصدر، خلف عظمة القص، وهذا غير صحيح، بل يمكن الشعور به أيضًا في الكتفين والرقبة والظهر.

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وأوضح أن ألم الكتف الأيمن يصبح دليلًا على الإصابة بالذبحة الصدرية، إذا كان يشعر صاحبه بالحموضة أيضًا، مشيرًا إلى أهمية عمل رسم قلب في أسرع وقت ممكن.



وأشار موافي إلى أن الحموضة المنذرة بالذبحة الصدرية تتسم ببعض المواصفات، أبرزها:



- لا تجدِ أدوية الحموضة نفعًا معها.

- الشعور بها عند بذل أي نشاط بدني، مثل صعود الدرج والجري.

- حدوثها بعد الانفعال مباشرة.

- المعاناة منها بعد تناول المشروبات الباردة.



الكونسلتو الطبي

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