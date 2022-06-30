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الخميس، 30-06-2022 11:27 ص

محتويات يجب توافرها في حقيبة مريض السكري أثناء الحج.. الصحة السعودية توضح

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الوكيل الإخباري - حددت وزارة الصحة السعودية، المحتويات التي يجب أن تتوفر في حقيبة مريض السكري أثناء أداء مناسك الحج.

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وأضافت: أن الحقيبة يجب أن تحتوي أيضاً على جهاز قياس السكر، وحلوى لتناولها عند انخفاض نسبة السكر.

وتحرص وزارة الصحة السعودية كما الحال في المواسم السابقة على تقديم مجموعة من النصائح التي يتوجب على الحجاج الالتزام بها، خلال أدائهم المناسك، منها:
- البقاء في الظلّ قدر الإمكان، للوقاية من ضربات الشمس.
- الحرص على الوجود في الأماكن ذات التهوية الجيّدة، وخصوصاً في سكن الحجاج.
- تجنَّب الزحام الشديد، والتدافع كيلا يُعرِّض الحاج نفسه والآخرين للخطر.
- الرفق بالضعفاء بعدم مزاحمتهم.
- الحفاظ على مستوى السوائل في الجسم عن طريق الإكثار في شربها أي جرعات قليلة متقاربة. وفي هذا الإطار، يمكن شرب ما يعادل خمسة ميلليليترات من الماء كلّ خمس دقائق، ومن المهم الابتعاد عن شرب المياه الغازية.
- تناول الغذاء الصحّي، الذي يشمل الحليب ومشتقاته، كونها تمدّ الجسم بالطاقة والمعادن، مثل: الكالسيوم، والخضروات والفواكه الطازجة المغسولة جيّدًا للحصول على الفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية، وتجنّب الإصابة بالاضطرابات الهضمية والإمساك.

 

عموماً، يجب عدم الإفراط في الغذاء، وخصوصاً الغني بالدهون أو ذلك غير المطهي، لتفادي إرهاق الجهاز الهضمي واستهلاك طاقة الجسم في الهضم، ما يعيق الحاج عن أداء الشعائر.
- في شأن حافلات الحج، ستحدّد حافلة لكلّ مجموعة ورقم مقعد مخّصص للفرد طوال رحلة الحج، مع تخصيص أبواب مختلفة للركوب والنزول، واستثناء الأشخاص الذين يعانون من صعوبة الحركة ويحتاجون إلى المساعدة.
- تجنّب البقاء في المواقع المعرَّضة لتساقط الصخور.

 

سيدتي

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