السبت 23-10-2021
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السبت، 23-10-2021 10:37 ص

مخاطر الإفراط في تناول الموز

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الوكيل الاخباري - تحدثت يلينا سولوماتينا، خبيرة التغذية الروسية، لماذا لا يجب تناول الموز كثيرًا، وفقًا موقع "ميديك فوروم".

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وأوضحت الخبيرة أنه على الرغم من العناصر العديدة المفيدة في تكوين هذا المنتج، فإن الإفراط في تناوله لن يفيد الشخص، لأن الموز غني بالسكر والنشا.

 

لهذا السبب، على الرغم من أنه ينشط، فإنه غالبًا ما يسبب زيادة الوزن.


وأوضحت أنه من السهل العثور على المواد المفيدة في الفاكهة وفي المنتجات الغذائية الأخرى المتوفرة في السوق.


وقالت: "البوتاسيوم نفسه متوفر بكثرة في اليقطين والمشمش المجفف والفواكه المجففة.

 

يوجد الكثير من المغنيسيوم في البذور، والمكسرات، والخضروات الخضراء، ويمكن العثور على فيتامينات ب في نفس الحبوب الكاملة.

 

باختصار، هناك أطعمة يمكن أن تحل محل الموز من حيث تشبعه بمواد مفيدة.

 

يمكن الحصول حتى على هرمون المتعة السيروتونين من الأطعمة الأخرى.

 

إنه موجود في منتجات الألبان والحبوب الكاملة - دقيق الشوفان، على سبيل المثال.

 بالإضافة إلى ذلك، أضافت أنه يمكن استبدال الموز، بالشوكولاتة الداكنة والكاكاو.


 

المصدر : سبوتنك

 

 

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