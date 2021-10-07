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الخميس، 07-10-2021 03:14 م

نظام غذائي صحي لمريضات سرطان الثدي لتجنب زيادة الوزن

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الوكيل الإخباري - يؤدي الحفاظ على نظام غذائي صحي دورًا مهمًا لمريضات سرطان الثدي، لتحديد كمية السعرات الحرارية المتناولة يومياً وتجنب زيادة الوزن أو نقصانه في فترة العلاج، إذ على مريضات سرطان الثدي مراقبة الوزن اسبوعياً واتباع النظام الغذائي المتوازن لضمان الحصول على العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم للحفاظ على قوته.

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فيما يخص النظام الغذائي الصحي الأفضل لمريضات سرطان الثدي، فنستعرض وإياكم لمجموعة الأطعمة التي اقترحها موقع Medical News Today والتي ينبغي الاعتماد عليها.

نظام غذائي صحي لمريضات سرطان الثدي لتجنب زيادة الوزن

الخضراوات والفاكهة
تحتوي الخضراوات والفاكهة على مركبات الفلافونيدات والكاروتينات والتي لها الكثير من الخصائص الطبية العلاجية. ومن ضمن الخضراوات التي ينصح العلماء بتناولها لتأثيرها الفعال على محاربة سرطان الثدي، الفلفل والطماطم والباذنجان والفواكه الحمضية والجذر والبروكلي والكرنب والبصل والتفاح والكمثرى والخوخ والفراولة.


الألياف
تناول الألياف الغذائية بانتظام يساعد على الوقاية من سرطان الثدي وتجنّب زيادة الوزن، فالألياف تدعم الجهاز الهضمي وتنظم عملية الإخراج وتساعد الجسم على التخلص من السموم وبالتالي تحجيم الخطر الذي يمكن أن تسببه هذه السموم. الحبوب الكاملة والبقوليات الغنية بالألياف مثل العدس، لها علاقة أيضاً بتقليل مخاطر الإصابة بسرطان الثدي.


الدهون الصحية
عادة ما ترتبط الدهون بخطر الإصابة بسرطان الثدي، لكن هناك أنواع من الدهون التي تعتبر صحية وتساهم في الحماية ضد سرطان الثدي ويطلق عليها الدهون غير المشبعة والدهون غير المشبعة الأحادية، والتي نجدها في عدد من المأكولات مثل زيت الزيتون والأفوكادو والمكسرات والبذور.

كذلك فإن أحماض أوميجا3 الدهنية تعتبر مهمة جدًا في مقاومة سرطان الثدي، والتي نجدها في الأسماك التي تعيش في المياه الباردة مثل سمك السلمون وسمك الرنجة.

البروتين
يجب أولًا اختيار البروتينات الصحية التي تجعل الجسم قوياً في مواجهة سرطان الثدي، مثل الدجاج منزوع الجلد والأسماك الدهنية مثل التونة والسلمون.


نبات الصويا
المنتجات التي تحتوي على الصويا لها قدرة كبيرة على الحماية ضد سرطان الثدي وزيادة الوزن، فهو يقلل من نسبة الكوليسترول السيء من الدم وبالتالي يحمي من الكثير من الأمراض المزمنة، ومن أهم مصادر الصويا التي يجب الحرص على تناولها هي فول الصويا ولبن الصويا.


الشاي الأخضر
الشاي الأخضر له العديد من الفوائد الصحية فهو يعمل على تعزيز جهاز المناعة والحماية من سرطان الثدي وزيادة الوزن.

 

المصدر - هي

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