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الأربعاء، 06-12-2023 03:12 م

مخاط البول- هل يشير لحالة خطيرة؟

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الوكيل الإخباري - يمكن أن يلاحظ بعض الأشخاص ظهور المخاط في البول، والذي تنتجه الأغشية المخاطية في الجسم، ويمكن أن يتواجد المخاط في العديد من مناطق الجسم، بما في ذلك الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي والجهاز البولي.

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هناك العديد من الأسباب وراء وجود مخاط في البول، ومن بينها:


1- عدوى المسالك البولية
تعد عدوى المسالك البولية من أكثر أنواع العدوى شيوعًا خاصة بين النساء، حيث تتضح أعراض الإصابة به في مخاط البول، البول الدموي، الشعور بالحرقان أثناء التبول، وبالتالي فإن علاج المشكلة يساعد في التخلص من المخاط.


2- متلازمة القولون العصبي
القولون العصبي هو اضطراب هضمي أي أن الجهاز الهضمي لا يعمل بشكل طبيعي، وبالتالي قد يصاب بعض الأشخاص بمخاط البول وقد يصاحب هذا النوع من المخاط بعض الأعراض مثل ألم البطن والانتفاخ والإمساك والغازات.


3- التهاب القولون التقرحي
يعرف التهاب القولون التقرحي بأنه أحد الأشكال لالتهاب الأمعاء، وغالبًا ما يقوم الجسم بزيادة إنتاج المخاط في الأمعاء لحماية القولون من أي تلف وقد يخرج الزائد من المخاط في البراز ويمكن أن يختلط بالبول أيضًا.


4 - حصوات الكلى
حصوات الكلى هي رواسب صلبة تتشكل داخل الكلى وتتكون من معادن وأملاح مختلفة، وغالبًا لا يمكن أن تسبب أي أعراض ولكن إذا انتقلت الحصوات إلى المسالك البولية، فإنها يمكن أن تسبب زيادة المخاط، مع بعض الأعراض مثل الرغبة الدائمة في التبول، التبول الدموي، ألم البطن، القيء.

 

الكونسلتو 

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