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الأربعاء، 08-11-2023 11:05 ص

مراقبة هذه المؤشرات خلال سن اليأس تحسّن صحة القلب

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الوكيل الإخباري - حثّت جمعية القلب الأمريكية النساء على التركيز على صحة القلب والدماغ، خلال مرحلة سن اليأس، من خلال مراقبة عدة مؤشرات.

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وقال بيان أصدرته الجمعية إلى تزايد عدد النساء اللاتي يعشن ما يصل إلى 40% من حياتهم بعد انقطاع الطمث.


ووفق "هيلث داي"، من أهم المؤشرات التي تنبغي مراقبتها: ضغط الدم، ومستوى السكر في الدم، ومستوى دهون الجسم وزيادة الوزن.


وحثت جمعية القلب الأمريكية النساء خلال مرحلة التنقل من فترة الخصوبة إلى سن اليأس على مراقبة مستوى الكوليسترول، ومراجعة الطبيب لفهم مدى تأثير مقياس الكوليسترول على عوامل أخرى.


وقال البيان إن: النوم ساعات كافية، والتمرين البدني، والنظام الغذائي الصحي من أفضل الدفاعات، التي ينبغي على المرأة تبنيها خلال هذه المرحلة، مع الحرص على خفض استهلاك الملح والسكر.


وتضمنت النصائح تناول المزيد من الخضروات، والفواكه، والحبوب الكاملة، والدهون الصحية، والبروتين الخالي من الدهون، والابتعاد عن الأطعمة المصنّعة.

 

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