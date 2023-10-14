6 أطعمة لخفض ضغط الدم بشكل طبيعي

الوكيل الإخباري - يعد ارتفاع ضغط الدم قاتلاً صامتاً إذا لم يتم علاجه، لأنه يزيد من خطر الإصابة بالخرف والنوبات القلبية والسكتة الدماغية وتلف الكلى.



ولحسن الحظ، يمكن لتغييرات نمط الحياة والتغييرات الغذائية أن تقلل من ارتفاع ضغط الدم، وفيما يلي مجموعة من الأطعمة التي تساعد في خفض ضغط الدم بشكل طبيعي :

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تناول الزبادي

تعتبر منتجات الألبان قليلة الدسم مصدراً ممتازاً للكالسيوم، وهو أحد العناصر الغذائية الأساسية التي تخفض ضغط الدم.

الزبادي هو مصدر رائع للبروتين والفيتامينات والمعادن والبوتاسيوم لنظامك الغذائي، استمتع بطبق الزبادي مع مزيج من الفواكة على الإفطار أو تناوله مغموساً، سيساعد ذلك في الحفاظ على ضغط دمك تحت السيطرة.

الموز

يحتوي الموز على كميات كبيرة من البوتاسيوم، ووجدت الأبحاث أن الأنظمة الغذائية التي تعاني من نقص البوتاسيوم ترتبط بارتفاع ضغط الدم، البوتاسيوم ممتاز للسيطرة على ضغط الدم، ويضيف الموز نكهة لذيذة للعصائر والمنتجات المخبوزة والحلويات المجمدة كما أنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف.



التوت

يخفض أكسيد النيتريك، الموجود بكثرة في التوت، وخاصة في التوت الأزرق، ضغط الدم عن طريق تعزيز تدفق الدم، وأظهرت أكاديمية التغذية وعلم التغذية في بحث أن تناول 28 غراماً من التوت يومياً يمكن أن يخفض ضغط الدم بشكل كبير.



الخضار الورقية

تعتبر الخضار الورقية مصدراً رائعاً للمغنيسيوم والبوتاسيوم اللذان يساعدان في السيطرة على ضغط الدم. وتشمل هذه الخضار السبانخ وأوراق الخردل والبنجر والخس.

الثوم

يضيف الثوم نكهة لذيذة إلى الطعام ويمتلك أيضاً القدرة على التحكم في ارتفاع ضغط الدم، وتؤكد المعاهد الوطنية للصحة (NIH) على قدرة عنصر الأليسين الموجود في الثوم على خفض ضغط الدم.



البروكلي

الخضروات الصليبية، مثل البروكلي، غنية بالكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم وهي المواد الأربعة الأساسية التي تساعد على خفض ضغط الدم. وفقاً للدراسات، تم ربط الأنظمة الغذائية الغنية بالخضروات الصليبية بانخفاض معدلات الإصابة بأمراض القلب.









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