مرشوشة مبيدات- 4 طرق فعالة لغسل الفراولة

الوكيل الإخباري - يقلق البعض من احتواء الفراولة على بعض المبيدات الحشرية أثناء زراعتها والاعتناء بها حتى يتم قطفها، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى أضرار صحية عديدة بالجسم، ولا سيما خلل في وظائف الكبد والكلى.

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طرق فعالة لغسل الفراولة

الطريقة الأولى: غسل الفراولة بالماء

1- يتم وضع الفراولة الطازجة في مصفاة وشطفها بالماء البارد الجاري من الصنبور لعدة ثواني.

2- استخدام اليدين في تنظيف حبات الفراولة من كل الجوانب، ثم شطف كل ثمرة على حدة.

3- إغلاق صنبور الماء، ثم هز المصفاة لإزالة أي مياه زائدة.

4- وضع الفراولة على قطعة قماش نظيفة وتركها حتى تجف.



الطريقة الثانية: غسل الفراولة بالخل

1- يتم ملىء وعاء كبير بأربعة مقادير من الماء إلى جزء واحد من الخل الأبيض.

2- وضع الفراولة في مصفاة، وإسقاط المصفاة ببطء في الوعاء والتأكد من غمر الفراولة بالكامل في الماء بالخل.

3- نقع الفراولة لمدة 20 دقيقة تقريبًا، مع العلم بأن أي فترة أطول عن ذلك يمكن أن تسبب رطوبة بالفراولة وأي فترة أقصر لن تكون فعالة.

4- رفع المصفاة وشطف الفاكهة جيدًا تحت الماء البارد.

5- تجفيف الفراولة بقطعة قماش نظيفة أو مناشف ورقية، ولن يكون هناك أي أثر للخل حال شطفه جيدًا.



الطريقة الثالثة: غسل الفراولة بالملح

1- إضافة حوالي ملعقة كبيرة من الملح إلى وعاء من الماء الدافئ وتركه حتى يذوب.

2-وضع الفراولة في الماء المملح ونقعها لمدة 5 دقائق.

3- شطف الفراولة جيدًا وتجفيفها.



الطريقة الرابعة: غسل الفراولة ببيكربونات الصوديوم

1- خلط ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم مع 4 أكواب من الماء وتحريكها حتى تذوب.

2- وضع الفراولة في الماء المضاف إليه بيكربونات الصوديوم وتقلبيها.

3- ترك الفراولة تنقع في الخليط لمدة 10 إلى 15 دقيقة.

4- شطف الفراولة جيدًا وتجفيفها، وبالتالي تكون جاهزة للأكل.

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