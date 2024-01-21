الأحد 21-01-2024
الوكيل الاخباري
 

مليون و700 ألف طالب وطالبة يعودون إلى مدارسهم اليوم

الأردن يشارك باجتماع عربي أوروبي يناقش تطورات الحرب على غزة

الحكومة: حافظنا على استقرار الدينار الأردني رغم كل الظروف

إندونيسيا تؤكد دعم عضوية فلسطين الكاملة بالأمم المتحدة

السيسي : مصر لن تسمح بأي تهديد للصومال أو أمنه

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الكرك غداً - أسماء

إزالة اعتداءات على أراضي الخزينة في الأغوار الوسطى

الخصاونة: إجراءات رقابية مشدَّدة على الأسواق

حماية المستهلك للمواطنين: لا تتسرعوا عند شراء ما تحتاجونه وابتعدوا عن السلع مرتفعة الثمن

جيش الاحتلال يعلن اصابة 2659 ضابطا وجنديا منذ 7 أكتوبر

الأحد، 21-01-2024 02:14 م

مرشوشة مبيدات- 4 طرق فعالة لغسل الفراولة

13-12-2019_23_06_31_GomhuriaOnline_1576271191


الوكيل الإخباري - يقلق البعض من احتواء الفراولة على بعض المبيدات الحشرية أثناء زراعتها والاعتناء بها حتى يتم قطفها، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى أضرار صحية عديدة بالجسم، ولا سيما خلل في وظائف الكبد والكلى.

اضافة اعلان


طرق فعالة لغسل الفراولة
الطريقة الأولى: غسل الفراولة بالماء
1- يتم وضع الفراولة الطازجة في مصفاة وشطفها بالماء البارد الجاري من الصنبور لعدة ثواني.
2- استخدام اليدين في تنظيف حبات الفراولة من كل الجوانب، ثم شطف كل ثمرة على حدة.
3- إغلاق صنبور الماء، ثم هز المصفاة لإزالة أي مياه زائدة.
4- وضع الفراولة على قطعة قماش نظيفة وتركها حتى تجف.


الطريقة الثانية: غسل الفراولة بالخل
1- يتم ملىء وعاء كبير بأربعة مقادير من الماء إلى جزء واحد من الخل الأبيض.
2- وضع الفراولة في مصفاة، وإسقاط المصفاة ببطء في الوعاء والتأكد من غمر الفراولة بالكامل في الماء بالخل.
3- نقع الفراولة لمدة 20 دقيقة تقريبًا، مع العلم بأن أي فترة أطول عن ذلك يمكن أن تسبب رطوبة بالفراولة وأي فترة أقصر لن تكون فعالة.
4- رفع المصفاة وشطف الفاكهة جيدًا تحت الماء البارد.
5- تجفيف الفراولة بقطعة قماش نظيفة أو مناشف ورقية، ولن يكون هناك أي أثر للخل حال شطفه جيدًا.


الطريقة الثالثة: غسل الفراولة بالملح
1- إضافة حوالي ملعقة كبيرة من الملح إلى وعاء من الماء الدافئ وتركه حتى يذوب.
2-وضع الفراولة في الماء المملح ونقعها لمدة 5 دقائق.
3- شطف الفراولة جيدًا وتجفيفها.


الطريقة الرابعة: غسل الفراولة ببيكربونات الصوديوم
1- خلط ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم مع 4 أكواب من الماء وتحريكها حتى تذوب.
2- وضع الفراولة في الماء المضاف إليه بيكربونات الصوديوم وتقلبيها.
3- ترك الفراولة تنقع في الخليط لمدة 10 إلى 15 دقيقة.
4- شطف الفراولة جيدًا وتجفيفها، وبالتالي تكون جاهزة للأكل.

 

الكونسلتو 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
135-160116-reasons-thirsty-wake-morning_700x400

10 أسباب للشعور بالعطش الشديد فور الاستيقاظ من النوم

ما-هي-مراحل-الخرف

كشف علامات مبكرة للاشتباه بالخرف

3ffZf

مخاوف من تناول الطفل عصير الفاكهة يومياً

علاج_سريع_للإمساك_عند_الحامل

الإمساك أثناء الحمل- كيف يمكن التخلص منه؟

2022_1_2_17_23_19_925

هل الموز يزيد السعال ؟

tbl_articles_article_33387_696103a6d11-13cb-477f-bc19-89b0fdf8e111

تزداد حدته في الشتاء- كيف يمكن علاج التهاب الأعصاب؟

أخبار متعلقة
FB_IMG_1703186273491-1024x683

دراسة: الوقاية من حصوات الكلى تبدأ من الطعام