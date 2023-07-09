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الأحد، 09-07-2023 02:34 م

فاكهة صيفية لخفض ضغط الدم

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الوكيل الإخباري- كشف الباحثون بجامعة تمبل في فيلادلفيا، أن تناول البرقوق يحتوي على خصائص مضادة لارتفاع ضغط الدم، وذلك من خلال تجارب أجريت على الفئران في المعمل.

وأكد الباحثون، أن البرقوق ساعد أجسام الفئران في التجربة على التحكم في هرمون الأنجيوتنسين المسبب لارتفاع ضغط الدم وحدوث الالتهابات وضيق الشرايين، حسبما نشر موقع "Japan Post”.

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وقال البروفيسور ساتورو إيجوتشي، خبير أمراض القلب والأوعية الدموية: "يجب العلم بأن الأدوية وحدها ليست كافية لخفض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى مرضى الضغط المرتفع."


وأضاف إيجوتشي: "يفضل تناول العناصر والمكملات الغذائية التي تقلل مخاطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالأوعية الدموية، لما لها من تأثيرات قوية على القلب."
ولاحظ الباحثون أن شرب عصير البرقوق يلعب دورًا مهمًا في الوقاية من ارتفاع ضغط الدم، الذي يؤدي إلى مشكلات خطيرة قد تصل للسكتة الدماغية والنوبات القلبية.


ويوصي الباحثون بضرورة شرب كوب من عصير البرقوق كل يوم لمدة لا تقل عن شهرين لتحقيق نتائج فعالة وضبط معدلات ضغط الدم.

الكونسلتو الطبي

 




 

 


 

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