السبت 08-07-2023
الوكيل الاخباري

حادث تدهور مروع في إربد يودي بحياة شاب

وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين - أسماء

غوتيريش يؤكد أهمية الصادرات الروسية الأوكرانية للأمن الغذائي العالمي

مجلس الأمن يعقد جلسة مشاورات مغلقة بشأن جنين

وفيات السبت 8-7-2023

على خلفية "ثريدز".. أول تعليق من إيلون ماسك مالك "تويتر"

إصابات جراء سقوط لعبة داخل ملاهي في مصر

تعرف على درجات الحرارة التي يسجلها الأردن اليوم

طلبة التوجيهي يتقدمون اليوم لعلوم الأرض والإسلامية

الشواربة: عمّان موطن لـ42% من سكان الأردن

السبت، 08-07-2023 09:06 ص

نصائح للعناية بالقلب خلال الحمل

2023762301411967


الوكيل الإخباري- يمكن أن يكون الحمل "اختبار إجهاد" للقلب، لأنه يضخ ما يقرب من 50% أكثر من المعدل العادي، في نهاية الحمل، مقارنة مع ما قبله، ليعود بسرعة إلى أدائه الطبيعي بعد الوضع.

ورغم أن معظم قلوب الحوامل تتحمل هذه التغييرات جيداً، إلا أن بعض مشاكل القلب تظهر خلال  الحمل، وفق "هيلث داي".

اضافة اعلان


وترتبط أكثر أمراض القلب شيوعاً أثناء الحمل بارتفاع ضغط الدم، واضطراب ضربات القلب، وعدم ضغط عضلة القلب بقوة كافية أو ما يعرف بفشل القلب.


وينصح أطباء "مركز ديوك للولادة" برعاية عالية الجودة للحوامل المصابات بأمراض القلب، لضمان نهاية سعيدة للأم والجنين.


وتعتبر الفحوصات السابقة على الحمل، واستشارة الطبيب من أساسيات الحمل الصحي للواتي يقلقن على صحة القلب.


ومن الأعراض التي يجب مناقشتها مع الطبيب قبل الحمل، الشعور بالإجهاد المفاجئ، والإغماء، وألم الصدر، وضيق التنفس، وصعوبة التنفس عند الاستلقاء، وخفقان القلب، والتورم المفاجئ للساقين. وهي أعراض يمكن أن كشف مشاكل القل بعند  الحمل.


كما يجب مراجعة تاريخ الحمل السابق، ووجود مضاعفات سابقة، ومعرفة حاجة الحامل لجرعة منخفضة من الأسبرين خلال  الحمل، خاصة أنه يرتبط بخفض أثر المضاعفات ذات الصلة بارتفاع الضغط.


وعند ظهور أي قلق تخضع رعاية الحمل لجدول متابعة مختلف يحدده الطبيب، وقد يتطلب الأمر الاستعانة بأخصائي في التغذية، ومراقبة بعض الأعراض، وإجراء الفحوصات.

 

24

 




 

 


 

إقرأ ايضا
ك

ما تأثير ارتفاع الكوليسترول على الأعصاب؟

ح

لا تقل خطورة عن الشائعة .. طبيبة تكشف أكثر أنواع الحساسية ندرة

٢

طبيب شهير يتحدث عن أسباب انتشار الموت المفاجئ بين الشباب

20237519195253UU

5 نباتات منزلية خطرة على الأطفال

2023751843443966I

علامات تشير إلى احتمال إصابتك بالاكتئاب الصيفي

download

الوذمة الحرارية.. الأعراض والعلاج

أخبار متعلقة
ا

عدم غسل الأسنان في هذا الوقت يعرض قلبك للخطر

20237418310352UO

دراسة : النشاط البدني يحسن جودة الحياة بعد الـ 60

tbl_diseases_disease_8_851bd4fc232-5272-4012-927b-6bcd22731e54

تناول ثمرة واحدة من هذه الفاكهة يعمل على خفض الكولسترول بالدم

2022_8_29_15_46_12_697

3 أعراض تشير لاصابتك بمرض في القلب

د

إليك الحل .. مخاطر على مرضى القلب والسكري في الحر

202371185245455V0

كيف نحمي القلب من تأثير موجات الحر؟