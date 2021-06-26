مشروبات لاستعادة عمل الكبد من دون أدوية

الوكيل الإخباري - كشفت الدكتورة ألينا بودكوفسكايا، أخصائية التغذية وأمراض الجهاز الهضمي، المشروبات التي تساعد الكبد على استعادة وظائفه.

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وتشير الأخصائية في حديث تلفزيوني، إلى أن عصير اليقطين وعصير الجزر، هما من أهم المشروبات لصحة الكبد، لأن عصير الجزر، يحتوي كما في جميع الخضار البرتقالية اللون والصفراء على نسبة عالية من الكاروتينات، التي تقلل من التأثير السلبي للسموم، حيث يكفي شرب كوب واحد منه في اليوم (250 ملليلتر).

وتقول: "أفضل اختيار لعصائر الخضار، هو العصير المحتوي على الشمندر. لأن الشمندر لا غنى عنه في النظام الغذائي، لاحتوائه على مادة تمنع تطور السرطان.

ويعزز عملية تجديد خلايا الكبد، ويزيد أيضا من قدرته في إزالة السموم. وشرب عصير البنجر في شكله النقي صعب جدا ، لذلك من الأفضل إضافته إلى العصائر الأخرى".



وتضيف الخبيرة: "ولا تقل أهمية المياه المعدنية، خاصة تلك المحتوية على بيكربونات الكالسيوم، أي بمعنى، يجب أن تكون المياه المعدنية مالحة أو متوسطة الملوحة".



وتقول: "تساعد المياه المعدنية على تقليل الالتهابات في الكبد وتوترات كيس المرارة وتحسن تدفق الصفراء، ما يساعد على تحسين عملية الهضم واستعادة عمليات التمثيل الغذائي في الكبد".



وتشير الخبيرة، إلى أنه على الأشخاص الأصحاء شرب كوب من المياه المعدنية في اليوم، قبل نصف ساعة من تناول الطعام. ولكن عند وجود اضطرابات في عمل الكبد فينصح بشرب ثلاثة أكواب في اليوم.



وتضيف، كما يجب ألا ننسى القهوة. لأن الكافيين ينشط عملية إفراز إنزيمات الكبد التي تؤثر في عملية التمثيل الغذائي، بشرط أن تكون قهوة طبيعية وليست سريعة الذوبان. ويمكن شرب القهوة مع حليب منخفض الدسم (لا تزيد نسبة الدسم فيه عن 2.5%). لأن مثل هذا الحليب يحسّن عمل الكبد أيضا.

المصدر - الديار