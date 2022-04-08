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الجمعة، 08-04-2022 10:49 ص

مشروبات مثالية لجسم رشيق في رمضان

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الوكيل الاخباري- يعتبر الكثير من الأشخاص شهر رمضان فرصة مثالية للتخلّص من الوزن الزائد من خلال تناول بعض المشروبات التي تساعد على التخسيس بشكل فعال، خاصة مع مشكلة الإفراط في تناول الأطعمة التي تحتوي على الدهون والسكريات.

وينصح خبراء التغذية الجميع بالاعتماد على بعض المشروبات خلال الإفطار، لمساعدة الجسم في الحفاظ على رشاقته وعدم اكتساب المزيد من الوزن، والمشروب الأول هو الماء بالليمون منخفض السعرات الحرارية، الذي يساعد في إنقاص الوزن بسرعة، ويُنصح بتناوله قبل الوجبات للشعور بالشبع وحرق المزيد من الدهون، ولكن خلال شهر الصوم يُفضّل تناوله بعد الإفطار لحماية المعدة.

ويعتمد الكثير من الأشخاص على مشروبَي الشاي الأخضر والزنجبيل، فالأول يساعد في حرق الدهون طالما أن كمية الطعام معتدلة، أما مشروب الزنجبيل في رمضان فيحرق الدهون الزائدة، ويفيد الجهاز الهضمي ويساعد على التخلص من عسر الهضم والانتفاخات والغازات، كما أنه ينشّط عملية الأيض مما يساعد على إنقاص الوزن.

كذلك يعتبر الكركديه من المشروبات المفيدة التي يمكن تقديمها بعد الإفطار في شهر رمضان، فهو خالٍ من السعرات الحرارية ويساعد على خفض ضغط الدم ودرّ البول، فضلاً عن أنه مفيد للقلب ويقوّي خلايا الدم ويعزز المناعة ويحمي الجهاز الهضمي.

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