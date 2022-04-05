الوكيل الإخباري - نصائح لتجنب الإصابة بالصداع أثناء الصيام في رمضان 2022، ويُعد الصداع وآلام الرأس من التداعيات المزعجة التي يعاني منها الكثيرون جراء الصيام في رمضان.

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وأسباب الصداع في شهر رمضان عديدة، تتمثل بشكل أساسي في الإنقطاع عن الأكل وشرب الماء والسوائل لما يزيد عن 14 ساعة يومياً، فضلاً عن قلة النوم والسهر لوقت طويل خلال ليالي رمضان.





الجفاف وعدم تناول الطعام وانخفاض نسبة السكر في الدم وانسحاب الكافيين والإجهاد، كلها عوامل قد تُسبب ما بات يُعرف بإسم "صداع الصيام" وهو الصداع الذي يحدث أثناء فترة الصيام ويزول بعد 72 ساعة من تناول الطعام بحسب الإصدار الثالث من التصنيف الدولي لاضطرابات الصداع.





مجموعة من الأعراض المصاحبة لصداع الصيام في رمضان:



1 - ألم خفيف إلى متوسط الشدة، يحصل في مقدمة الرأس ولا يكون نابضاً.

2 - أعراض مشابهة لصداع التوتر أكثر من الصداع النصفي، إن لجهة الألم غير الحاد أو لجهة الشعور بضيق أو ضغط على الجبين.

3 - تزداد احتمالية الإصابة بالصداع النصفي جراء الصيام في رمضان، عند الأشخاص الذين يعانون أصلاً من هذه الحالة مع ما يترافق من أعراض خاصة بالشقيقة مثل الغثيان والألم على جانب واحد من الرأس والإنزعاج من الأضواء والأصوات العالية.

لا شك في أن الصداع الذي يبدأ مع بداية النهار وينتهي بعد تناول الطعام والشراب على وجبة الإفطار ولا يحمل معه مضاعفات خطيرة على صحة الإنسان، يمكن القول أنه صداع عابر لا يستحق القلق من أجله.

ونصائح لتجنب الإصابة بالصداع أثناء الصيام في رمضان 2022 أوردها موقع "عاجل" السعودي عن الدكتورة أميرة عماد على الشكل الآتي:





1 - الحفاظ على معدل شرب المياه بكمية كافية بين وجبتي الإفطار والسحور، بمعدل لترين إلى 3 ليترات من الماء. مع ضرورة تجنب شرب الماء دفعة واحدة لمنع إعياء المعدة الذي يؤدي إلى القيء، وتقسيم شرب الماء بمعدل كوب كل ساعة خلال الفترة ما بين الإفطار والسحور.

2 - تناول الخضروات والفواكه الطازجة الغنية بالماء والفيتامينات والمعادن التي تمنح الجسم قوة وقدرة على مواجهة مصاعب الصيام، ومنها الخس والخيار والتفاح والبطيخ.

3 - تجنب الأطعمة الغنية بالأملاح والسكريات لأنها تزيد من إدرار البول، وبالتالي جفاف الجسم بسرعة والإصابة بالصداع أثناء الصيام في رمضان.

كما يُنصح الصائمين في رمضان بضرورة تنظيم مواعيد النوم والإستيقاظ كل ليلة، وعدم السهر لوقت طويل، والنوم لساعات كافية، وتجنب الإجهاد والتوتر خلال ساعات العمل أو في المنزل واللذين يزيدان من خطر الإصابة بالصداع أثناء الصيام في رمضان.



وتساعد الرياضة كذلك الأمر في إراحة الجسم وتحضيره للنوم الجيد، كما أن الراحة الجسدية والنفسية لها أبلغ الأثر في تخفيف حدة الإصابة بالصداع في رمضان.

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