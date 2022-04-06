كيف تتجنب النحافة في رمضان؟

الوكيل الإخباري - كثيراً ما نسمع أن شهر رمضان فرصة عظيمة لخسارة الوزن، ولكنْ هناك الكثيرون ممن يخشون من ازدياد النحافة في رمضان، فالنحافة الشديدة مثلها مثل السمنة الشديدة يصعب التعامل معها، وتحتاج إلى الكثير من الجهد والتخطيط لتجنب ازدياد الحالة.



قد لا يكون شهر رمضان هو الوقت الأمثل لزيادة الوزن، ولكن على الأقل لا بد لمن يعاني من النحافة الشديدة أن يتجنب فقدان الوزن في رمضان، فإذا خرج من رمضان بنفس الوزن الذي دخل به فهذا يعتبر أمرا جيدا ومقبولا.

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كيف تتجنب ازدياد النحافة فى رمضان؟

عليك باتباع هذه الإرشادات العامة، بشرط عدم وجود أي مرض آخر يتعارض مع أطعمة بعينها:



وجبة الإفطار

ابدأ إفطارك بتناول التمر مع اللبن، على أن تبدأ بنصف الطبق وتترك الباقي حتى الانتهاء من الإفطار.

لا تبدأ بطبق الشوربة كالمعتاد بل تناول النشويات (أرز-معكرونة) مع الخضار المطهوّ.

تناول بعدها البروتينات بكمية جيدة للحفاظ على كتلة العضلات التي تعطي الشكل الخارجي الجميل للجسم.

تناول بعدها السلطة الخضراء مع زيت الزيتون.

ثم تناول الشوربة (خضروات-عدس–كريمة...).

اختم بالتمر الذي بدأت به.

الوجبات البينية

تناول وجبة صغيرة كل ساعتين مثل: الفاكهة وتلك المجففة مع كريمة الخفق - المكسرات - الحلويات الشرقية بكميات معتدلة - منتجات الألبان المطهوة مثل الأرز باللبن .



المشروبات البينية

مثل الحلبة والكركدية والتمر الهندي المحلّى بالعسل أو الفواكه بالكريمة الحلوة، تناول منها 3-4 أكواب ما بين الإفطار والسحور.



بعد صلاة التراويح

إن استطعت تناول وجبة مثل الإفطار المصغر فلا بأس.



وجبة السحور

لا تترك وجبة السحور واحرص على أن تحتوي على تنوع جيد بين الألبان ومنتجاتها- البروتين مثل الفول أو البليلة أو البيض – الخضروات والفاكهة- الخبز الكامل.



نصائح إضافية أخرى

اشرب الكثير من الماء ما بين الإفطار والسحور.

قم بعمل رياضة مثل حمل الأثقال للحفاظ على كتلة العضلات.

تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين.

إذا كنت تعاني ضعفا شديدا في الشهية، يمكنك تناول مكمل غذائي طبي عالي السعرات بعد استشارة الطبيب.

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