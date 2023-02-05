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الأحد، 05-02-2023 01:52 م

مشروب ساخن شائع لعلاج السعال والتهاب الحلق

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الوكيل الإخباري- أفادت مجلة "هيلبراكسيسنت" الألمانية بأن الميرمية تعد من النباتات الطبية متعددة الفوائد؛ حيث تساعد في علاج حرقة المعدة والانتفاخات والالتهابات، فضلاً عن تأثيرها الفعال في التخفيف من السعال والتهابات الحلق.

وتحتوي أوراق الميرمية على زيوت عطرية ومواد مضادة للبكتيريا، علاوة على أنها تشتمل على خصائص مضادة للالتهابات، كما أنها تساعد في حالات عسر الهضم الخفيفة وحرقة المعدة والانتفاخات وتخفيف أعراض المرضية المختلفة مثل تقرحات الفم والحلق والتهابات الجلد.

وأظهرت بعض الدراسات تأثيراً معززاً لعملية التمثيل الغذائي، وهو ما يتناسب مع المرضى، الذين يعانون من ارتفاع مستويات الدهون والكوليسترول، ومرضى السكري وتكيس المبايض، كما أن الميرمية تتمتع بتأثير إيجابي في العلاج الموضعي للعدوى الفطرية المهبلية.


وأشارت بعض الدراسات الأخرى إلى التأثيرات الإيجابية للميرمية في تسكين بعض الآلام والغثيان، لاسيما بعد العمليات البسيطة، كما أن لزيت الميرمية تأثيراً مماثلاً لزيت اللافندر فيما يخص التخفيف من مشاكل الدورة الشهرية والحد من تقلصات وآلام في المعدة.

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