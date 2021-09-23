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الخميس، 23-09-2021 09:14 ص

مشروب مثالي لتقوية الجهاز العصبي

نعنع


الوكيل الإخباري - أعلنت الدكتورة مارغريتا كوروليوفا، خبيرة التغذية الروسية، أن مشروب الكاكاو ، هو مشروب مثالي لتخفيف التوتر.

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وتشير الأخصائية إلى أن شرب كوب من الكاكاو في الصباح يساعد كثيرا على تخفيف الإجهاد. ولكن بشرط أن يكون الكاكاو طبيعيا.


وتقول، "يسمح احتواء الكاكاو على فيتامينات المجموعة B والمعادن، بتنظيم عمل الجهاز العصبي والسيطرة على الإجهاد. بالإضافة إلى هذا يحسن تناول مشروب الكاكاو في الصباح المزاج والنشاط".


وتنصح الخبيرة بتناول شاي الأعشاب مثل النعناع و المليسة المخزنية و زهرة العاطفة (زهرة الساعة)، بين الساعة السابعة والعاشرة مساءا.


وتقول، "بفضل عمل هرمونات النوم في الليل-هرمون النمو والميلاتونين، ينخفض مستوى هرمون الكورتيزول؛ حيث في هذه الفترة بالذات، تجري عملية تطهير الدماغ والجسم من السموم".


وتضيف الخبيرة، وعندما يعاني الشخص من الإجهاد المزمن، فعليه عدم الاكتفاء بتناول المشروبات المهدئة، وتنصح بأخذ حمام دافئ (37-38 درجة مئوية) قبل النوم مباشرة.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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