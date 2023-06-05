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الإثنين، 05-06-2023 02:19 م

مشروب من مكوّن واحد لإنقاص الوزن

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الوكيل الإخباري-يستخدم الكثير من الأشخاص البقدونس في وصفات الطعام نظراً لفوائده الصحية، إذ يعتبر علاجا طبيعيا يساعد في إنقاص الوزن، وله خصائص التحكم في وزن الماء ومستويات السكر ويعزز التمثيل الغذائي في الجسم.

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وينصح خبراء التغذية بإضافة البقدونس إلى النظام الغذائي كونه لا يحتوي على أي سعرات حرارية وغني بالألياف المفيدة لحل مشاكل الهضم وانتفاخ المعدة.
أما طريقة تحضيره واستخدامه:


ضعي نصف ليتر من الماء على النار، وجهزي نصف حزمة من البقدونس الطازج بغسلها جيداً، ويمكن استخدام البقدونس المجفف أيضاً، ثم اضيفي الماء المغلي على البقدونس واتركيه لمدة تتراوح من 10 دقائق إلى ربع ساعة، ويفضل أن يشرب سخناً أو دافئاً.


إليكِ بعض النصائح عند تحضير مغلي البقدونس:
- يجب تغطية الكوب المحضر جيداً.
- غسل البقدونس الطازج جيداً والتخلص من الجذور إذا كانت موجودة.
- ينصح بتحليته بالعسل بدل السكر.
- يمكنك إضافة قطرات من عصير الليمون الحامض أو شرائح من الخيار والسبانخ الطازجة معه، ويستخدم هذا المشروب للتنحيف السريع.

 

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