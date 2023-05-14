مصطفى كامل يوضح حقيقة تأجيل انتخابات نقابة الموسيقيين

الوكيل الإخباري- بعد تداول شائعات عن تأجيل انتخابات نقابة الموسيقيين المصريين، عن موعدها المحدد سلفاً في شهر يوليو المقبل، أكد النجم مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية إجراء انتخابات نقابة الموسيقيين في الموعد المحدد لها.



ونفى في بيان ما يتردد عن تأجيل الانتخابات قائلا: "هذه شائعة لا أساس لها من الصحة".



ولفت إلى أنه "هناك عضو مجلس متهم بعدة مخالفات ومحال لنيابة الأموال العامة، هو من يروّج لهذه الأخبار بغرض إثارة البلبلة والفتنة بين أعضاء الجمعية العمومية".



وكذلك أكد الدكتور محمد عبد الله، المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية، أن الانتخابات ستقام في موعدها ولن يتم تأجيلها.



وفي وقت سابق، أصدر الموسيقار منير الوسيمي بياناً رسمياً أعلن فيه عزمه خوض انتخابات نقابة المهن الموسيقية القادمة، على منصب النقيب، مؤكداً أنه سيخوض المنافسة منفرداً وبدون قائمة.

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