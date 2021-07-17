معلومات هامة عن فصيلة الدم السالبة

الوكيل الإخباري - عام 1937، اكتشف العالمان كارل لاندشتاينر وألكساندر وينر، فصيلة دم جديدة، أطلق عليها فصيلة دم الريسوس، أو عامل ريس، حيث استوحى هذا الاسم من اسم قرد الريسوس، الذي يحمل أيضاً الجين نفسه، وهو بروتين يعيش على سطح خلايا الدم الحمراء.

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وغالباً ما يُطلق على هذا البروتين اسم مستضد. وعندما يتعلق الأمر بنقل الدم؛ يمكن لأي شخص يحمل عامل ريسوس الإيجابي تلقي الدم من شخص لديه فصيلة دم سلبية، ولكن لا يمكن أن يتلقى الأشخاص الذين لديهم فصيلة دم سلبية من أي شخص لديه فصيلة دم إيجابية.



ولتوضيح الأمر بشكل أكثر بساطة، اكتشف لاندشتاينر ووينر أن فصائل الدم يمكن أن تكون إما موجبة أو سالبة Rh، مما يضاعف أنواع الدم المعروفة الشائعة من أربعة (A وB وAB وO) إلى الفصائل الثماني التي نعرفها اليوم.

كل ما تريدين معرفته عن فصيلة الدم السالبة



عندما اكتشف العالمان لاندشتاينر ووينر، بروتين Rh، كانا يبحثان عن حلول لسبب لغز طبي أودى بحياة عشرات الأطفال، حيث أدى اكتشافهما إلى تطوير دواء RhoGAM الذي حصل على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية عام 1968.



RhoGAM هو محلول معقم مصنوع من دم الإنسان، يتم استخدامه لمنع الاستجابة المناعية للأمهات صاحبات فصيلة الدم السالبة، فإذا لم تتلق المرأة الحامل التي لديها فصيلة دم سالبة RhoGAM، وكانت تحمل طفلاً يحمل فصيلة دم موجبة، فإنها تخاطر بالحمل في مولود جديد في المستقبل؛ لأنها تكون قد تعرضت لفصيلة الدم الموجبة من جنينها الحالي الذي لم يولد بعد، مما يؤدي إلى خطر إصابة مولودها الثاني بأمراض خطيرة أو تلف في الدماغ أو حتى موت الجنين.



وتعدُّ فصيلة الدم السالبة من فصائل الدم النادرة، ونظراً إلى أن فصيلة دم الفرد تعتمد على الجينات التي ورثها عن والديه، فإن كل شخص لديه عاملان من عوامل Rh في جيناته؛ واحد من كل والد، والطريقة الوحيدة للحصول على فصيلة دم سالبة؛ هي أن يكون لدى كلا الوالدين عامل سلبي واحد على الأقل، وهو ما يجعلها من فصائل الدم النادرة.

ما هي المكونات الرئيسية للدم؟

يتألف دم الإنسان من 4 مكونات رئيسية، وهي:

1- خلايا الدم الحمراء: تحمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم.

2- خلايا الدم البيضاء: تلعب دوراً مهماً في جهاز المناعة.

3- البلازما: وهو سائل أصفر يحتوي على البروتينات والأملاح.

4- الصفائح الدموية: والتي تمكن من تخثر الدم.

تعتمد فصيلة الدم على المستضدات الموجودة على سطح خلايا الدم الحمراء، والمستضدات هي جزيئيات، يمكن أن تكون إما بروتينات أو سكريات، فيما يمكن أن تختلف أنواع وخصائص المستضدات بين الأفراد؛ بسبب الاختلافات الجينية الصغيرة.



وتلعب المستضدات والأجسام المضادّة دوراً في آلية دفاع جهاز المناعة، وتكون المستضدات ABO ومستضدات Rh.



والمستضدات الموجودة في الدم لها وظائف مختلفة، بما في ذلك:



1- نقل الجزيئيات الأخرى داخل وخارج الخلية.

2- الحفاظ على بنية خلايا الدم الحمراء.

3- الكشف عن الخلايا غير المرغوب فيها التي يمكن أن تسبب المرض.

ما فصائل الدم التي يستطيع أصحاب فصيلة الدم السالبة نقل الدم منها وإليها؟



يمكن استخدام خلايا الدم الحمراء السلبية لعلاج الأشخاص الذين لديهم:

- فصيلة دم سلبي، فصيلة دم إيجابي، فصيلة الدم الموجب AB، وفصيلة الدم السلبي AB.



أما فصائل الدم الذي يمكن أن يتلقاها الأشخاص أصحاب فصيلة الدم السالبة، فهي A سلبي وO سلبي.

المصدر - سيدتي













