مقدمات السكري عامل خطر للنوبة القلبية

الوكيل الإخباري - قالت دراسة جديدة إن حالة ما قبل السكري والتي يكون فيها مستوى الجلوكوز أعلى من المعتاد في الدم تجعل الشخص أكثر تعرّضاً لحالات أخطر مثل النوبات القلبية، والسكتات الدماغية، ومشاكل الكلى.



وحذّرت نتائج الدراسة التي عُرضت أمس في الاجتماع السنوي لجمعية الغدد الصماء في أتلانتا، من خطر عدم إجراء تغييرات في نمط الحياة عند تشخيص حالة مقدمات السكري، وهي حالة لا يكون ارتفاع السكر فيها كافياً لتشخيص السكري.



وأجريت الدراسة في كلية طب نيوبرونزويك بنيوجيرسي، ونشر موقع "دايلي ساينس" تقريراً عنها حث فيه على أخذ تشخيص حالة ما قبل السكري بجدية، وممارسة التمارين الرياضية، واتباع نظام غذائي يراقب مدخلات الجسم من السعرات الحرارية.



وبحسب الدراسة ارتبطت مقدمات السكري بزيادة احتمالات الإصابة بنوبة قلبية بنسبة 25%، مقارنة بالمرضى بمشاكل ذات صلة بالقلب مثل الكولسترول وارتفاع الضغط لكن من دون مقدمات السكري.



ولفتت الدراسة الانتباه لأهمية الكشف المبكر عن حالة مقدمات السكري.

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