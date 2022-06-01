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الأربعاء، 01-06-2022 12:20 م

ارتفاع الجلوكوز يؤثر على قدرات الدماغ مع التقدم في العمر

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الوكيل الإخباري - أظهر بيانات مسح موسع في بريطانيا لحالات السكري أن بعض أجزاء الدماغ قد تتقلص لدى المرضى مع التقدم في العمر مقارنة بغير المصابين بالسكري. ويعني ذلك سرعة تدهور القدرات الإدراكية خلال المرحلة بين سن 50 و80 عاماً.

وقامت ليليان موجيكا-بارودي من جامعة ستوني بروك في نيويورك باستخدام بيانات البنك الحيوي البريطاني لدراسة أكثر من 19 ألف حالة سكري لأشخاص تتراوح أعمارهم بين 50 و80 عاماً.

وبحسب موقع "نيو ساينتست"، تبين أن مرضى السكري كانوا أسوأ بنسبة 13% في الاختبارات التي قيّمت قدرتهم على التخطيط المعقّد، و7% أسوأ في اختبارات سرعة المعالجة الذهنية للمعلومات.

وكشفت الفحوصات أنه كلما زادت مدة الإصابة بالسكري عن 10 سنوات تنكمش بعض خلايا الدماغ بنسبة 26% أكثر من غير المصابين.

ودعت توصيات الدراسة مرضى السكري إلى اتباع التعليمات الطبية الخاصة بتناول الأدوية، وفحص مستوى الجلوكوز، وإجراء التعديلات الغذائية والمتعلقة بنمط الحياة.

وفسّر فريق البحث التغيرات التي تحدث لخلايا الدماغ بعدم استجابة هذه الخلايا بشكل صحيح للأنسولين، وبالتالي عدم قدرتها على استيعاب كل الجلوكوز الذي تحتاج إليه وظائف هذه الخلايا.

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