مكملات الفيتامينات قد تحسن الذاكرة بعد الـ 60

الوكيل الإخباري- أفادت دراسة جديدة بإمكانية أن تعزّز مكملات الفيتامينات المتعددة وظيفة الذاكرة لدى بعض الأشخاص، بما يعادل 3 سنوات من فقدان الذاكرة الطبيعي المرتبط بالعمر.



وأجرى الدراسة باحثون من جامعة كولومبيا بنيويورك، ومستشفى بريغهام في بوسطن، وتتبعوا أكثر 3500 شخص فوق سن الـ 60 لدة 3 سنوات، وخضع المشاركون لاختبار للذاكرة في بداية الدراسة، ثم تكرر كل سنة.

اضافة اعلان



وبحسب موقع "المجلة الأمريكية للتغذية السريرية"، تضمن أحد الاختبارات قائمة من 20 كلمة، اطلع المشاركون عليها لمدة 3 ثوانٍ، ثم طلب منهم كتابة جميع الكلمات التي تذكروها على الفور، ثم مرة أخرى بعد 15 دقيقة. ويقيس هذا الاختبار وظيفة الحُصين، وهي منطقة في الدماغ تتحكم في التعلم والذاكرة.



وأظهرت النتائج أنه بعد عام واحد، كان لدى المشاركين الذين تناولوا فيتامينات يومية وظيفة ذاكرة أفضل، حيث انتقلوا من تذكر 7.10 كلمة بشكل صحيح في البداية إلى 7.81 كلمة. بينما تحول المشاركون الذين حصلوا على حبوب وهمية من تذكر 7.21 كلمة إلى 7.65 كلمة.



ووفقاً للباحثين، هذا الفرق كان بمثابة تحسن في الذاكرة يساوي 3 سنوات من التغيير الطبيعي المرتبط بالعمر.



ووجدت الدراسة أن هذا التحسن استمر لمدة عامين على الأقل من الدراسة، وكان أكثر وضوحاً لدى المصابين بأمراض القلب من بين المشاركين.



وقالت النتائج: "تعمل الفيتامينات المتعددة من خلال توفير المغذيات الدقيقة التي تعزز وظيفة منطقة الحُصين".

لكن نظراً لأن جميع المشاركين كانوا من ذوي التعليم الجامعي، يتطلب تأكيد النتائج تمثيلاً لمجموعات أكثر تنوعاً.

24