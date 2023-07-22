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السبت، 22-07-2023 01:13 م

مكمل غذائي يحمي الرئة من الأمراض المزمنة

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الوكيل الإخباري- كشفت دراسة جديدة ما يعتبر أقوى دليل حتى الآن على أن مكملات زيت السمك، أو أحماض أوميغا 3 الدهنية، توفر حماية جيدة ضد أمراض الرئة المزمنة.

ومن المعروف أن أحماض أوميغا 3 تحتوي على فوائد صحية للقلب والدماغ وللوقاية من السرطان، لكن دورها في الحفاظ على صحة الرئة لم يكن مدروساً جيداً، بحسب "مديكال إكسبريس".

وأجريت الدراسة على جزأين، في جامعة كورنيل بنيويورك، وشملت بيانات أكثر من 15 ألف شخص في الولايات المتحدة تمت متابعتهم لفترة طويلة، ثم بيانات 50 ألف شخص من سجلات البنك الحيوي البريطاني.

وفي الجزء الأول، لاحظ الباحثون أقوى ارتباطات لحمض الدوكوساهيكسانويك بصحة الرئة، وهو أحد أحماض أوميغا 3، ويوجد بمستويات عالية في الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة والسردين، ويتوفر أيضاً كمكمل غذائي.

وأظهر الجزء الثاني من الدراسة، الخاص بالبيانات البريطانية، أن المستويات الأعلى من أحماض أوميغا 3 الدهنية ارتبطت بوظيفة رئة أفضل.

واعتمد البحث على فحص مستوى أحماض أوميغا 3 في الدم، وقياس وظائف الرئة، وبيانات الإصابة بالأمراض التنفسية.

وقالت الدكتورة باتريشيا كاسانو، مديرة قسم علوم التغذية في جامعة كورنيل،: "نعرف الكثير عن دور النظام الغذائي في السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية، لكن دور التغذية في أمراض الرئة المزمنة غير مدروس إلى حد ما".

وأوضحت زميلتها الدكتورة بوني ك.باتشين: "يمكن أن تترجم هذه النتائج إلى توصيات غذائية فردية للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأمراض الرئة المزمنة".

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