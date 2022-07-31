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الأحد، 31-07-2022 02:18 م

ممارسة الرياضة في الصيف.. احذر هذه الأوقات

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الوكيل الإخباري - يشجع الطقس المعتدل المرء على ممارسة الرياضة في الهواء الطلق، ولكن الأمر يختلف مع ارتفاع درجات الحرارة أثناء الصيف.

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تتسبب الحرارة الشديدة في إجهاد القلب، كما أن الأشعة فوق البنفسجية قد تؤدي إلى الإصابة بسرطان الجلد.

 

وقدمت الجمعية الألمانية للطب الرياضي بعض النصائح والإرشادات المهمة، التي يجب اتباعها عند ممارسة الرياضية أثناء الصيف.

ونصح البروفيسور هربرت لولجن، طبيب القلب وإخصائي الطب الرياضي والوقاية، بأن تقتصر ممارسة التمارين الرياضية في الهواء الطلق أثناء الصيف على الصباح الباكر أو المساء، وعدم ممارسة الرياضة بأي حال من الأحوال خلال منتصف النهار في الفترة من الساعة 11:00 إلى 15:00، حيث تكون الشمس عمودية وتزايد الأشعة فوق البنفسجية بدرجة كبيرة.

 

وأوضح البروفيسور الألماني أيضا أنه يجب استعمال واقي الحماية من الشمس بمعامل حماية كاف من 30 إلى 50 وأن يكون مقاوما للماء، وفي حالة ممارسة التمارين الرياضية لفترة طويلة فإنه يجب إعادة وضع واقي الشمس عدة مرات، لأن التعرق يتسبب في إزالة جزء منه، ومن الأفضل أيضا ارتداء قبعة وملابس عملية مناسبة للرياضة في الهواء الطلق.

وأضافت الجمعية الألمانية أنه من الأفضل أيضا تجنب ممارسة الرياضة في الهواء الطلق عندما تزيد الحرارة على 30 درجة مئوية، لأنه مع الإجهاد البدني يتم تبريد الجسم عن طريق سائل من الدم، وفي الطقس الحار يتم ضح كمية كبيرة منه من الجلد، وهو ما يتطلب مجهودا أكبر من القلب، وهنا نصح البروفيسور الألماني هربرت لولجن بممارسة السباحة لأنه تعمل على تدريب الجسم وتبريده في نفس الوقت.

وأوصى البروفيسور الألماني أيضا بشرب نصف لتر من السوائل قبل ساعتين إلى ثلاث ساعات من التمارين الرياضية، وفي حالة ممارسة التدريبات لفترة أطول من ساعة فإنه يجب اصطحاب زجاجة مياه، ويجب على الأشخاص الذين يعانون من قصور في القلب أو ارتفاع ضغط الدم عدم التعرض لدرجات الحرارة العالية، لأنها تمثل عبئا إضافيا عليهم.

 

العين الإخبارية 

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