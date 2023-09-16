السبت 16-09-2023
الوكيل الاخباري

الاقتصاد الرقمي: رقمنة 40 % من الخدمات الحكومية

خبراء: ارتفاع الدخل السياحي دليل على تعافي القطاع

هزة أرضية تضرب منطقة الحدود التركية السورية العراقية

سيناريو درنة قد يتكرر بالسودان.. خبير مصري يدق ناقوس الخطر

إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال جنوب نابلس

اندلاع حريق في غابات الجزائر

مرصد الزلازل يوضح حقيقة تسجيل هزة أرضية في عمان ومأدبا فجر اليوم

إنقاذ 800 شخص في العاصفة "دانيال" وسط آمال بالعثور على مزيد من الأحياء

الأرصاد تتوقع تسجيل درجات حرارة عظمى حول معدلاتها العامة اليوم

وفيات السبت 16/ 9/ 2023

السبت، 16-09-2023 09:14 ص

منها إنقاص الوزن.. 7 فوائد مذهلة لتناول هذا المشروب على معدة فارغة صباحاً

372fc7ce-720c-4b8c-b4db-7d192cd81796


الوكيل الإخباري - إن ماء الكركم مفيد بشكل لا يصدق ويستخدم بشكل متكرر في العلاجات والعناية بالبشرة منذ عدة قرون، ويشتهر ماء الكركم بعلاج جميع مشاكل الجلد والوقاية منها لأنه يمتلك خصائص مضادة للبكتيريا، كما يساعد في علاج مجموعة واسعة من الأمراض عند تناوله على معدة خاوية في الصباح.

اضافة اعلان

 

ويتم تحضير مشروب ماء الكركم منزليًا ببساطة من خلال مزج بعض الكركم الطازج بالماء، وعند تناوله على معدة خاوية في الصباح يحقق سبع فوائد صحية كما يلي:

1. تحسين الهضم
عند تناوله على معدة فارغة، يمكن لماء الكركم أن يعالج بشكل فعال مشاكل الجهاز الهضمي مثل القرحة ومتلازمة القولون العصبي.

 

2. تعزيز فقدان الوزن
يساعد مشروب ماء الكركم في إنقاص الوزن، لأنه يسهم في سرعة حرق الجسم للدهون.


3. تقوية جهاز المناعة
لزيادة المناعة بعد المرض ينصح الخبراء بشرب ماء الكركم على معدة خاوية لعدة أيام متتالية.

4. تقليل الالتهاب
بفضل محتواه الغني بمضادات الالتهاب والأكسدة يقلل ماء الكركم بشكل كبير من أي التهاب يمكن أن يعاني منه الجسم.


5. علاج الاضطرابات الأيضية
يسهم تناول ماء الكركم بشكل متكرر في تحسين مستويات الكوليسترول والسكري وضغط الدم. يوصي الخبراء بالمداومة على تناول ماء الكركم على معدة خاوية لمن يشكون من أي نوع من الاضطرابات الأيضية، مثل ارتفاع نسبة الكوليسترول أو السمنة أو مرض السكري.


6. تقليل أعراض الجيوب الأنفية
عند تناوله ساخنًا في الصباح سيساعد ماء الكركم على تقليل أعراض نزلات البرد والسعال. كما يساعد في تقليل الصداع الناجم عن الجيوب الأنفية.


7. تنشيط المخ
يلعب ماء الكركم دورًا مفيدًا أيضًا إذا كان الشخص يعاني من مشاكل في الجهاز العصبي ويؤدي إلى تنشيط الدماغ وتحسين الحالة المزاجية بشكل طبيعي.

 

العربية 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
cafesmile210921103854323~

لعشاق القهوة.. إليكم الوقت المثالي لتناولها

776aafc0-96c1-40a3-b65e-c534fb2ee91c

طبيب يكشف سر أهمية تنظيف الأنف قبل النوم

دد

تجنب الإكثار منه.. مشروب يرفع خطر الإصابة بأمراض الكبد

د

تعاني من آلام الرقبة؟.. إليك أبرز العلاجات المنزلية

لل

ماذا يأكل مريض جرثومة المعدة؟

رر

أعراض أمراض القلب .. 5 علامات تظهر على الجلد

أخبار متعلقة
لل

ماذا يأكل مريض جرثومة المعدة؟

2023_9_6_16_45_28_499

أعراض النوبة القلبية- 4 علامات تصدر من المعدة

Health-benefits-of-Black-coffee

فوائد القهوة السوداء .. منها مكافحة مرض الزهايمر

2020_8_19_17_52_10_344

3 زيوت طبيعية لعلاج انتفاخ البطن

161

اعراض مزعجة تصيب مرضى جرثومة المعدة