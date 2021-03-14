الأحد 14-03-2021
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الأحد، 14-03-2021 01:49 م

نصائح بسيطة للتخلّص من انتفاخ القدمين

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الوكيل الاخباري - يعاني عدد كبير من الأشخاص حول العالم من مشكلة تورم أو انتفاخ القدمين، وخصوصاً في أيام الحر (الصيف). ويبدو أن من الممكن التخلّص من هذه المشكلة أو تخفيفها من خلال اتباع بعض الطرق سهلة التطبيق:

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- رفع القدمين:
فهذا يساعد على الحد من تراكم السوائل في القدمين. ومن الممكن فعل هذا في أوقات مختلفة من النهار. ولهذا يجب الاستلقاء على الظهر بشكل مستقيم ثم رفع القدمين والساقين إلى أعلى لمدة 10 دقائق على الأقل.
ومن المهم أيضاً في المقابل الحرص على عدم الجلوس لمدة طويلة والتحرّك بين الحين والآخر.


- التدليك في الماء البارد:
فهذه العملية تساعد القدمين على الاسترخاء وتحدّ من احتقانهما وانتفاخهما. ولهذا يمكن نقع القدمين في وعاء يحتوي على الماء البارد لمدة لا تقل عن 20 دقيقة. وفي هذه الأثناء من المفيد تدليكهما. ولمزيد من الفائدة، يُستحسن أن تطبّق عليهما ضمادات مبلّلة بخل التفاح. فهو يؤثر فيهما ويحول دون تورّمهما.

 

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