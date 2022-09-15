الوكيل الإخباري - ما أن يقترب فصل الخريف من الدخول، حتى يبدأ مرضى الأمراض التنفسية ومنها الربو والحساسية والجيوب الأنفية من المعاناة، كونهم الأكثر تأثراً بتغير الفصول، وتقلبات الطقس والبيئة المحيطة وما بها.

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لذلك نخص في موضوعنا التالي مريضات الجيوب الأنفية تحديداً، ونقدم لهن مجموعة من النصائح البسيطة للوقاية من الجيوب الأنفية في فصل الخريف الذي بات على الأبواب، وذلك من منطلق التوعية، والتأكيد على أن الوقاية خيرُ من العلاج، ولكن من المهم أن نتعرف أولاً على أعراض الجيوب الأنفية وأسبابها.



نصائح بسيطة للوقاية من الجيوب الأنفية في الخريف





- لعل أول وأهم النصائح للوقاية من الجيوب الأنفية هو السيطرة على الأمراض المسببة.

- تجنب الأماكن ذات الهواء الملوث يقي من الجيوب الأنفية.

- التوقف عن التدخين وكذلك أماكنه.

- الجفاف يزيد من التعرض للجيوب الأنفية، لذلك ينصح لمرضى التهاب الجيوب الأنفية المزمن أن يستخدموا الأجهزة التي تربط هواء المنزل.

- التقليل من العطور القوية والمنظفات كونها تثير الأنف.

- محاولة تجنب الأماكن المليئة بالزهور والأشجار.



في مختلف الأحوال يجب على مريضات الجيوب الأنفية مراجعة الطبيب بشكل دوري للسيطرة على المرض، والمتابعة واستكمال العلاجات واستشارة الطبيب المختصفي حال تفاقم الأعراض.

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